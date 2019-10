Pichetto, Bullrich y otros funcionarios abogaban por restringir a un año la vigencia de los planes, postura rechazada por Stanley Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Fue una jornada de conversaciones tensas y de mensajes contradictorios dentro del oficialismo. Los acalorados debates internos expusieron más que nunca las diferentes posturas que conviven en Juntos por el Cambio en torno a la política de asistencia social.

Un grupo de funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio impulsó que Mauricio Macri incluyera en su menú de propuestas de campaña una política más estricta en materia de ayuda social. El proyecto que se evaluó fue el de acotar a un año la vigencia de un paquete de planes e interrumpir el beneficio cumplido ese plazo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto, llegaron a celebrar el anuncio, luego de que se conversara en la reunión de gabinete del lunes, según pudo reconstruir LA NACIÓN. Otros funcionarios que suelen tener posturas conservadoras también se manifestaron a favor de la propuesta esta semana en charlas internas.

Pero hoy, desde el comando central de la campaña, rechazaron que el anuncio esté en agenda. "No tiene entidad si es solo una propuesta de algunos. Ahora no hay nada de esto y no tiene volúmen", señalaron cerca de Macri.

La titular del área, la ministra Carolina Stanley, rechazó de plano el plan. La funcionaria hizo una negativa enfática y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le aseguró que la idea fue descartada. "Los planes te piden requisitos, que son estudiar o formarte en oficios. Si no cumplís con eso se da de baja. Para estudiar y trabajar necesitas tiempo, es por eso que los planes se van renovando. Por eso es que darle solo un año no sirve", explicaron desde la cartera de Desarrollo Social.

Stanley no se vio a las caras con el resto del gabinete durante esta semana. Hoy compartió con Macri el acto en la ciudad de Posadas, Misiones. "No existe esa posibilidad", aseguraron cerca de la ministra mientras el Presidente encaraba el acto en el marco de la gira del "Sí se puede".

Enojos

Pichetto y Bullrich tienen la luz verde del comando central de la campaña para jugar con los extremos y hacer las manifestaciones que generen mayor simpatía en los votantes de derecha. Hubo un relajamiento en el control de los discursos, para poder acercar a los electorados más duros.

El candidato a vicepresidente celebraba esta tarde que Macri incluyera un anuncio vinculado a la restricción de los planes sociales, en el marco de su mensaje "contra el pobrismo" que viene repitiendo en cada aparición pública. "El Gobierno se equivocó con los planes sociales", dijo el compañero de fórmula del Presidente en una crítica velada a Stanley. "Argentina no puede sostener un sistema de seguridad social tan grande", reiteró.

La propuesta que estuvo sobre la mesa fue la de acotar a un año los planes Hacemos Futuro y el salario social. "No se tocaría la Asignación Universal por Hijo", dijeron cerca de los promotores de la medida.

De hecho, hoy el compañero de fórmula de Macri cuestionó en muy duros términos el discurso que dio el exvicejefe de gabinete Mario Quintana en un seminario organizado por la UCA junto al secretario general de CGT, Héctor Daer, y Esteban Castro, referente de la CTEP, la organización que tiene como una de las caras visibles a Juan Grabois.

Cuando integraba el gabinete, Quintana era el ministro coordinador de las áreas sociales. Hoy, desde afuera del Gobierno, a la vez que sostiene una sintonía con Elisa Carrió (CC), viene manteniendo conversaciones con exfuncionarios y dirigentes afines a ideas progresistas.