Apuntado desde el cristinismo, Bianco cuestionó la falta de conducción del PJ pero luego avaló que Cristina siga al frente

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, consideró que el peronismo tiene problemas de conducción y esa afirmación le valió reproches de dirigentes que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, que es la titular del partido y se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria. Entonces, el funcionario provincial aclaró que no puso en duda la continuidad de la expresidenta al frente del justicialismo, pero reafirmó que el espacio político está desordenado.

Las declaraciones de Bianco que generaron bronca en el cristinismo derivaron de una opinión que comenzó con una referencia a los votos que cosechó la reforma laboral entre legisladores peronistas y finalizó con una sentencia sobre la conducción partidaria.

“¿Cuál es tu proyecto, si estás votando una reforma laboral que va en contra de los derechos de los trabajadores y se supone que somos la fuerza política que defiende los derechos de los trabajadores? En ese marco estamos hoy, con una gran fragmentación, con una falta de conducción“, señaló Bianco en una entrevista que concedió el miércoles a Infobae. Añadió que “Cristina es uno de los sectores que tiene hoy el peronismo fragmentado”, y reiteró: “Hay un problema de conducción, de fragmentación, es visible. Se ve todos los días en los diarios y en la tele”.

El mensaje de Bianco disgustó a dirigentes alineados con Cristina, como la diputada nacional y secretaria general del PJ, Teresa García. “‘Sin chistar’, guarde respetuoso silencio... Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud. P.D: No se si se enteró que la conducción está presa, proscripta y con restricción inhumana. Más peronismo por favor”, escribió García en su cuenta de la red social X.

“SIN CHISTAR” guarde respetuoso silencio…. Hay miles q hoy se han quedado sin trabajo y sin salud.



P.D: no se si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción INHUMANA.

Más peronismo por favor.

https://t.co/bgdgPLZWaOhttps://t.co/bgdgPLZWaO — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) February 25, 2026

El uso de la fórmula “sin chistar” remite a un pedido de Bianco, en mayo del año pasado, cuando afirmó en declaraciones radiales que los bloques del peronismo en la Legislatura bonaerense deben “votar a mano alzada y sin chistar todos los proyectos del [Poder] Ejecutivo”.

En diálogo con LA NACION, García, que fue ministra de Kicillof y jefa del bloque oficialista en el Senado provincial, sostuvo que las opiniones de Bianco son “inapropiadas, una vez que estaba acordado lo partidario provincial y que lo nacional viene funcionando hace un año”. Y añadió: “Creo que ha sido muy impropio de parte del funcionario, no había ninguna necesidad de volver a plantear esas cosas”.

También cuestionó al ministro provincial el diputado bonaerense Ariel Archanco, dirigente de La Cámpora con militancia en La Plata. “La política del ‘sin chistar’ sigue hablando”, se limitó a publicar en su cuenta de la red social X.

La política del “sin chistar” sigue hablando.https://t.co/fiUjJ9Dnhq — Ariel Archanco (@ArielArchanco) February 26, 2026

Bianco, tras la incipiente polémica, aclaró que no propone un cambio en la presidencia del PJ nacional. “Está perfecto que siga Cristina, pero no está ordenado el peronismo nacional: los gobernadores [Osvaldo] Jaldo y [Raúl] Jalil, el bloque [del Senado] roto, votos diivididos, etcétera”, ejemplificó Bianco a LA NACION. “Y no es culpa de Cristina, menos en esta situación personal. El peronismo se desordenó por las derrotas electorales, como pasa con cualquier partido que pierde dos elecciones nacionales seguidas”, completó.

Las críticas a Bianco por su apreciación sobre la actualidad del PJ mostraron una vez más la tensión entre el kicillofismo y el cristinismo en la interna del PJ. “Los chicos [por La Cámpora] están nerviosos. Un problema de conducción hay; si no, [Javier] Milei seguiría siendo panelista de TV. Estamos en un proceso de reconstrucción del peronismo, hay que asumirlo”, dijo a este diario un dirigente que comulga con el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof.

Bianco, en una conferencia de prensa con Kicillof

Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ nacional el 11 de diciembre de 2024; el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde ese momento, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución. Si bien sigue siendo la presidenta del partido, el día a día de la conducción está a cargo de “los vicepresidentes”, confió a LA NACION una fuente que conoce la cotidianeidad de la sede partidaria de la calle Matheu 130, en el barrio de Balvanera.