El presidente de Brasil criticó al presidente electo y dijo que el plan económico del kirchnerismo "no va a funcionar"

29 de octubre de 2019

Lejos de mostrar signos de conciliación, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a criticar a Alberto Fernández y a las políticas económicas que promueve el kirchnerismo. En una entrevista que brindó al diario brasileño Estadão, el mandatario dijo que "está preparado para lo peor" en referencia al futuro gobierno de Fernández y aseguró que lo que se conoce como el plan económico del Frente de Todos "no va a funcionar".

Al mismo tiempo, luego de haber amenazado con evaluar sanciones contra la Argentina en el Mercosur si el país se niega a avanzar en la reducción de aranceles y en la flexibilización del bloque, el mandatario aseguró que no piensa "romper" con nuestro país, pero también espera que la futura administración continúe con las políticas de Mauricio Macri.

" Nos estamos preparando para lo peor porque lo que se ha anunciado hasta ahora en el paquete económico del presidente electo es una receta que ya conocemos, ya que fue adoptada en parte en Brasil en el pasado, y no puede funcionar", dijo Bolsonaro.

El funcionario, que no felicitó a Fernández por su triunfo, señaló que Cristina Kircher está "estrechamente vinculada" a Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fidel Castro y Nicolás Maduro. "Esa es nuestra preocupación. Sabemos que el plan económico no funcionó en ninuna parte del mundo. "Algunos han sido probados aquí en el pasado y han fallado. Supimos que el plan de Fernández podría ser congelar los precios y aumentar los salarios. No va a funcionar. Sería muy fácil la economía de esa manera, pero no existe tal milagro", lanzó.

Bolsonaro enfatizó en que no pretende romper las relaciones con la Argentina pese a el cambio de signo político, pero advirtió que su gobierno espera que continúen las mismas políticas de Macri. "Apertura, libertad económica, respeto por las cláusulas democráticas del Mercosur", enumeró.

En la entrevista, Bolsonaro también se refirió a las crisis que se vive en Chile y al proceso electoral en Uruguay, donde habrá ballottage entre el izquierdista Frente Amplio y el líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien estaría en más sincronía con los ideales económicos de Brasilia.

"Brasil será mejor si a nuestros vecinos también les va bien. En mi último viaje a Chile todo estaba en paz. Ahora se encuentra en un momento de incertidumbre. Esperamos que vuelva a la normalidad", dijo el presidente, que vinculó lo que está ocurriendo en ese país con la derrota de Macri en las elecciones. Según él, ambos países quedaron a medio camino de las reformas necesarias.

"[Macri] No hizo las reformas que tuvo que hacer en el pasado. Hizo reformas a medias y estuvo muy cerca de las banderas izquierdistas (...). Y Chile es un poco similar, incluso en la misma línea", dijo.

Sobre Uruguay, en tanto, Bolsonaro dijo que la oposición está "más en línea" con su "pensamiento liberal" y que espera que en la segunda vuelta se imponga "alguien más conectado con nuestro equipo", aunque destacó no haber tenido problemas vinculados a la economía con el actual presidente, Tabaré Vázquez.