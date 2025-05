Jaime Durán Barba evaluó el resultado de las elecciones porteñas y apuntó contra Macri: “Se equivocó completamente”

En medio de las repercusiones por el cambio en el esquema político que representaron los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad, el asesor Jaime Durán Barba criticó a Mauricio Macri y lo responsabilizó por el tercer lugar que obtuvo Pro con la candidata Silvia Lospennato, que no ganó en ninguna comuna del territorio porteño.

“Si las ideas de La Libertad Avanza (LLA) son las correctas, que Macri se afilie al partido y se deje de jorobar, pero consiguió quedarse solo“, consideró el consultor político y subrayó: ”Se quedó sin lugar porque manejó mal la política. Se equivocó completamente desde la derrota y terminó quedándose solo”.

Así, este domingo por la noche en una entrevista con Canal E y Net TV, Durán Barba hizo alusión a una "crisis de identidad" del partido fundado por el expresidente Macri que comenzó cuando perdió la reelección presidencial en 2019. “Desgraciadamente, a partir de que Mauricio pierde la reelección, tuvo una política de separar gente”, marcó.

Mauricio Macri junto a Durán Barba. Archivo

“La gente que trabajaba con él, la más fanática, ya se fue con los libertarios. Y la que no estaba de acuerdo con ideas más fanáticas de derecha, ya se fueron a otro lado", dijo y explicó: “De los 16 miembros de la mesa chica, uno quedó adentro; de los 20 jóvenes de la mesa de discurso, quedó uno. Internamente se fueron todos los que tenían más conexión con ideas progresistas. Están afuera todos: los radicales, los lilitos (por los votantes de Elisa “Lilita” Carrió), [Horacio Rodríguez] Larreta... Logró aislarse, y ahora adhiere a unas ideas que, si realmente son las correctas, entonces lo son las de La Libertad Avanza".

De esta forma, el asesor -quien fue parte importante de la campaña que construyó la imagen política de Macri de cara a la elección presidencial- aseguró que la política “ya no necesita” al empresario y que no tiene “un lugar en el nuevo mapa político”: “LLA no lo necesita, y su aislamiento responde a una serie de errores que lo dejaron fuera del eje de poder. La política argentina entró en una nueva fase, y quienes no la leyeron quedaron solos y sin color".

Silvia Lospennato junto a Macri en el búnker este domingo por la noche. Fabián Marelli - LA NACION

“Pro no es oposición a Milei. En todo caso, disputan quién conduce ese electorado. Pero en las políticas van a coincidir”, dijo, por otro lado. Sin embargo, Durán Barba consideró que desde el partido conducido por el presidente Javier Milei “no le van a permitir acercarse” y que esta decisión es correcta porque “el análisis político estratégico lo hacen Santiago Caputo y su equipo, que evalúan racionalmente la política. ”No lo necesitan a Macri”, reiteró.

En esta misma línea, el asesor ecuatoriano elogió la campaña de LLA y expresó que representa “una nueva ola de libertades que Pro no supo capitalizar”. “Milei fue un muy buen candidato. La política actual es un espectáculo: si no conectás con la gente, no existís. Y Milei sabe hacerlo”, evaluó.