Javier Milei admitió “contratiempos” para bajar la inflación y ponderó a Raúl Alfonsín por sobre Néstor Kirchner

Mientras la Plaza de Mayo se mostraba colmada por la marcha de organizaciones políticas y de derechos humanos y ciudadanos de a pie, por los 50 años del último golpe de Estado, el presidente Javier Milei se quedó en Olivos y no participó de ninguna actividad oficial. La Casa Rosada estuvo vacía.

Sin embargo, el Presidente se tomó tiempo para responder críticas que le hicieron al plan económico a través de la red social X, aunque admitió que “hubo contratiempos” que dificultarán alcanzar la meta de inflación anual que trazó el Gobierno en el presupuesto 2026.

Entre sus réplicas solo hizo una referencia vinculada al 24 de marzo, en la cual ponderó al expresidente Raúl Alfonsín, a quien había denostado en múltiples oportunidades, y lo ubicó por encima de Néstor Kirchner.

Halago a Alfonsín

En relación con el último golpe de Estado, Milei respondió el mensaje de un detractor que destacó a Néstor Kirchner por dar la orden −el 24 de marzo de 2004− de descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone en la ex-ESMA.

“Discrepo”, sostuvo Milei. “El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra. En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más”, refirió.

Discrepo...

El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra. En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

El elogio contrastó con las duras críticas que el Presidente supo dedicarle a Alfonsín, a quien identificó en varias ocasiones como el “fracasado hiperinflacionario de Chascomús” y al que acusó, incluso, de haber conspirado contra un gobierno constitucional. “Lo muestran como el padre de la democracia y fue partidario de un golpe”, afirmó.

Con esta frase que pronunció en octubre de 2024, Milei se refirió a la salida anticipada de Fernando de la Rúa del poder el 21 de diciembre de 2001, en medio de la crisis y de las protestas, en un episodio que en ningún momento de la historia se identificó como un golpe. En ese entonces, ante la fuerte recesión, se desataron movilizaciones en las calles y De la Rúa dimitió luego de dictar el Estado de sitio y de la muerte de 39 personas.

En el acto de este año, los organismos de Derechos Humanos criticaron la “represión de la protesta” y el “ataque al derecho de huelga” que le enrostraron a la administración Milei y pidieron que el Estado garantice la restitución de los nietos apropiados.

“Desde la asunción de Milei no pasó otra cosa que la reducción de las políticas públicas para garantizar este y todos los derechos del pueblo”, lamentaron desde la Plaza de Mayo y marcaron: “Mientras los genocidas son reivindicados por el Gobierno, la política represiva y la persecución judicial se vuelven el método para acallar las luchas del pueblo”.

La economía

Los descargos de Milei comenzaron a las 16.38, cuando emitió un mensaje en el que habló de “la lucha contra la inflación”. El Presidente agregó un gráfico (sin mencionar la fuente) sobre la variación del porcentaje interanual y comentó: “El gráfico muestra que, salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado, pero está claro que vamos por el buen camino“.

Entonces, recibió halagos de sus seguidores y críticas de sus detractores.

“Presi, ¿la inflación cero para agosto y la proyección anual 2026 siguen siendo 15 a 17%?“, le preguntó un usuario.

Milei, por su parte, reconoció: “Han habido contratiempos, pero eso no hará que abandonemos la lucha, con las herramientas del manual de la libertad". Entre enero y febrero de 2026, la inflación ya lleva acumulado un 5,9%.

Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

Esa fue la única respuesta en la que el Presidente hizo una apostilla respecto de los objetivos que trazó el Gobierno. En el resto de sus consideraciones se encargó de defender lo logrado hasta el momento.

Sobre la inflación, una cuenta le indicó: “Aumenta todo pero baja la inflación. [Estás] en Narnia”. En ese caso, Milei argumentó: “Puede aumentar todo y bajar la inflación porque esta mide la tasa de variación de precios... Por ende, si suben, pero menos que antes, la inflación baja”.

Puede aumentar todo y bajar la inflación porque esta mide la tasa de variación de precios... por ende si suben pero menos que antes la inflación baja... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

“Lo único que tenés para mostrar es la inflación, Javito. Que encima sigue siendo un desastre. Porque ya todos saben que sos un corrupto y todos los otros números de la economía no te dan”, le dijo otro usuario. Milei expresó, con ironía: “Si querés te hago actividad y pobreza para hacértelo más fácil... ya que con dibujitos puede que tengas mayores chances de entender”.

Bajo esa postura, prometió para 2027 un número de inflación “más bajo” que el actual.

“Tremendo ajuste que metiste y no la bajás [a la inflación]. Dejá de publicar pelotudeces”, le escribió otra persona y el Presidente le contestó: “Nunca dije que la tarea haya terminado. Dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado”. En otro momento, y en igual sentido, insistió: “Aún falta mucho, pero vamos por el buen camino”.

Nunca dije que la tarea haya terminado... dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado... — Javier Milei (@JMilei) March 24, 2026

Asimismo, el Presidente defendió el recorte de la planta de ministerios y trabajadores públicos, aunque aseguró que todavía “hay mucho para ajustar” y prometió seguir “por la misma senda”.

En estas idas y vueltas, Milei se convenció de que “los indicadores, de a poco, están mejorando” y aclaró: “No es fácil arreglar 100 años de decadencia”.

A un usuario que lo trató de “gorda Milei” [sic], el Presidente le enrostró: “El gordo baja inflación. Hasta lo hice con mi propio cuerpo”. En LN+, Milei aseveró que bajó 20 kilos desde que asumió en la Casa Rosada.

Dijo además el Presidente en estas conversaciones por X que su Gobierno “no lo podría haber hecho mejor” en materia económica y, ante alguien que le planteó que la gente necesita “trabajo y poder adquisitivo”, se limitó a comentar: “La modernización laboral que se ha votado apunta a ello”.

A una persona que le recomendó bajar el IVA en los alimentos, Milei le retrucó: “Sugerime baja del gasto equivalente”.

También dijo el Presidente que el consumo −según sus cálculos− “está en máximos históricos”. LA NACION publicó este mismo martes una nota que revela datos de la consultora MAP Latam, que muestran que aunque el consumo privado logró ubicarse por encima de los niveles de 2023, esa mejora está lejos de ser generalizada. Y que el rebote se concentra en unos pocos ítems: autos, motos y electrodomésticos.

En tanto, a otro usuario que le pidió que se encargue de la microeconomía, Milei le dijo: “¿Sabías que pretender meter al Estado en la ‘micro’ es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?“.

En una férrea defensa de su gestión, el mandatario libertario también planteó que no hay recesión y recomendó: “Mirá el EMAE sin estacionalidad mes a mes y te sorprenderás. Bajamos inflación y [está] aumentando el nivel de actividad, el cual se encuentra en un pico histórico”.

Distintos informes muestran que en la Argentina hay una recuperación parcial de la actividad económica, pero con un patrón de crecimiento muy desigual entre sectores; con rubros intensivos en empleo como la industria y la construcción que continúan rezagados; y otros segmentos más dinámicos, como la energía, la minería y las actividades vinculadas al agro, que de todas formas tienen impacto menor en la creación de puestos de trabajo.