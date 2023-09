escuchar

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, acusó a LA NACION de hacer “maniobras” y de mentir “para ensuciar” por la publicación de una nota en la que se mencionan sus cambios de postura en torno a una virtual política de flexibilización para la portación de armas en el país.. “Cuando la verdad sale a la luz, en lugar de reconocer el error y/o decir que han mentido, acusan al que han acusado de haber cambiado”, escribió en su cuenta de Twitter.

AQUÍ LOS MENTIROSOS DE la nación

Siempre hacen las mismas maniobras. Primero mienten para ensuciar. Luego, cuando la verdad sale a la luz, en lugar de reconocer el error y/o decir que han mentido, acusan al que han acusado de haber cambiado.

Para variar, muy alienados con JxC... https://t.co/yXxe5lJikY — Javier Milei (@JMilei) September 5, 2023

Sin embargo, la información a la que refería el artículo partió de su propia plataforma electoral, presentada ante la Justicia. “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”, postula el texto oficial que se dio a conocer en abril.

Esa formulación coronó una larga lista de declaraciones públicas de Milei en el mismo sentido desde su lanzamiento como dirigente político. “Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, sostuvo Milei en 2022 al mencionar la relación entre población armada y tasa de delito y defender la desregulación.

Desde pocos días antes de las PASO, en las que quedó en primer lugar con casi el 30% de los votos, empezó a matizar esa posición y la encargada de temas de seguridad, Victoria Villarruel (su compañera de fórmula), se enfoca en un plan diferente.

La argumentación más minuciosa del libertario acerca de la libre portación de armas había tenido lugar en noviembre de 2021, el día siguiente a las elecciones en las que obtuvo el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires y a que uno de sus custodios amagó con sacar un arma sobre el escenario del Luna Park mientras los candidatos de La Libertad Avanza festejaban el resultado. Buscaba frenar a alguien del público que pretendía subirse al escenario.

Un custodio de Milei porta un arma durante un acto en el Luna Park de 2021 Manuel Cortina

En una entrevista con la radio Urbana Play, Milei condenó lo sucedido, pero se mostró abiertamente a favor de que los civiles se armen. “Los delincuentes siguen utilizando las armas, no les importa si hay permiso o no. Si vos a los honestos no le permitís, no la van a tener, los dejás desalineados en término de defensa y el resultado es más delincuencia”, afirmó. Al ser consultado, el líder de La Libertad Avanza contestó que promovería un acceso más fácil a la tenencia de armas por parte de civiles, tras negar que esto produjera matanzas masivas. “Si los honestos portasen armas habría menos delincuencia”, insistió, y puso el ejemplo de los Estados Unidos.

Meses más tarde, en abril de 2022, en diálogo con LN+, Milei volvió a defender el uso de las armas. “En los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia baja. Si el delincuente no ve nada negativo a la hora de asaltarte, entonces está subiendo su beneficio. A los que le tengan miedo, que no se calcen, pero nadie le puede decir a otro cómo puede defenderse”.

💬 A pocos días de la masacre en una escuela de Texas, Javier Milei asegura que está a favor de la portación legal de armas en Argentina.



"Están todos molestos con que los honestos tengan armas, pero ¿los deshonestos?", dijo Milei. 🗣️



Lo viste en #Hora21 en LN+🔵 pic.twitter.com/NOQzbm5Nkc — La Nación Más (@lanacionmas) May 28, 2022

Además, invitado al ciclo Casi Patriotas, dijo que “hay que liberar el mercado de armas” y consultado sobre cómo se podría controlar que no haya tiroteos como el sucedido en abril en el metro de Nueva York, contestó: “No se puede controlar la acción humana y eso es lo que genera daño: el control. Ya verá la Justicia cómo hace”. Un spot de su candidato tucumano, Ricardo Bussi, daba cuenta de su posición.

El spot publicitario de Ricardo Bussi por la libre portación de armas

Ante la consulta de LA NACION por el giro de Milei, desde el espacio libertario se remitieron al envío del plan de Gobierno, presentado hace cerca de un mes, en el que pulieron los puntos de la plataforma entregada ante la justicia federal electoral. Más general que esa primera versión, allí no se menciona la libre venta y portación de las armas y las promesas se enfocan en fortalecer a las fuerzas de seguridad.

Es lo que sostiene Victoria Villarruel, quien aseguró en una entrevista reciente con este diario que, pese a las declamaciones previas de Milei, no hay intención de modificar la ley actual sobre armamento de la población civil.

“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo la candidata a vicepresidente y eventual responsable política de las carteras de Seguridad y Defensa en un hipotético gobierno de Milei. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, añadió.

Ahora, en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”, al tiempo que se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas eléctricas Taser para contextos determinados, en centros urbanos, en situaciones de cercanía, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.

LA NACION