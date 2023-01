Javier Milei debuta como candidato presidencial en la Costa atlántica bonaerense

escuchar

PINAMAR, enviado especial.- Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, el diputado de la Libertad Avanza Javier Milei llegó a la costa bonaerense para una recorrida que se extenderá hasta el domingo. Esta noche una caminata en Pinamar, que arrancó en Bunge y avenida del Mar, y repetirá el esquema mañana en Cariló. El domingo hará algo similar en Mar del Plata, pero allí visitará también un local partidario.

Milei está lanzado a la carrera presidencial desde hace rato. Pero la apertura del año electoral acelera los tiempos y las playas bonaerenses son un buen termómetro para los que aspiran a ir a las urnas. El libertario le puso al recorrido “Tour por la Libertad”. Las caminatas serán nocturnas. El candidato vio un efecto sorpresa en las bajadas sorpresivas al conurbano y quería probar el formato clásico utilizado por otros candidatos.

Un dato: además de su armador nacional, Carlos Kikuchi, Milei llegó acompañado por su hermana Karina, el legislador Ramiro Marra -que no aparecía en público junto a Milei desde un acto que tuvo en el conurbano el año pasado-, Sebastián Pareja y Oscar Sago. También los recibieron los locales, Alejandro Oliveros, Alejandro Carrancio y Juliana Santillán, que es su referente en Mar del Plata. Estuvo además Victoria Villarruel, quien no accedió a sacarse una foto con Santillán.

Javier Milei en Pinamar Marcelo Manera

Milei tiene previstas visitas a Río Negro y Neuquén en la previa electoral de esas provincias, porque en las dos tiene candidatos propios (Ariel Rivero y el periodista Carlos Eguía), algo que no ocurre -y no se sabe aún si pasará- en todas las provincias. La estrategia del diputado, según contaron fuentes de su entorno a LA NACION, es ir con postulantes a gobernador en aquellos distritos donde haya candidatos que garanticen los dos dígitos (más de 10 puntos) en una elección y que por características encajen en el espacio .

Además de Río Negro y Neuquén, el libertario tiene resuelto que contará con candidatos propios en Chubut, Tierra del Fuego, Capital, Tucumán, provincia de Buenos Aires y es probable que haya alguien en Santa Cruz, aunque no está resuelto. Sí sabe que no habrá candidato en La Pampa . Y hay tres provincias que este año no tienen calendario electoral.

El diputado cuenta a sus representantes en el distrito bonaerense, que es el más importante. Dicen cerca de él que ya hay mesa política en 76 de los 135 municipios y representación política en casi todos. Se comparan en situación con el Pro en 2015 y con el armado de Francisco de Narváez en 2009. “En ese momento el Pro no tenía personería jurídica en provincia, la había perdido, y ganó la gobernación”, dicen. Claro que en ese momento el Pro tenía una alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica. De Narváez ganó las legislativas de 2009, en un acuerdo con Mauricio Macri y Felipe Solá.

Milei viene de hacer, en diciembre, una gira por España con el partido de la extrema derecha Vox, y de tejer relaciones con Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente de Brasil. Tras la toma de edificios en Brasilia, Milei -al igual que algunos dirigentes de Pro- condenaron con cierta ambigüedad la violencia en el país vecino, al tiempo que reprocharon al kirchnerismo y a la izquierda haber sido “violentos” en muchas ocasiones.