Javier Milei dijo que está dispuesto a abrir su equipo de gobierno a otras fuerzas políticas

Horas antes de partir a Estados Unidos para mantener un nuevo encuentro con el presidente Donald Trump, Javier Milei dijo, en declaraciones radiales, que estaría dispuesto a abrir su equipo de gobierno a otras fuerzas políticas.

“Todos los técnicos que puedan ayudar a mejorar la productividad de la gestión es bilardismo 101. Es mi compromiso con los argentinos, hay que pedirles que no aflojen”, resaltó Milei en diálogo con radio El Observador.

“Mi tarea es resolverle los problemas a los argentinos, desregular, darle más competitividad a la Argentina”, agregó el Presidente, que consideró lógico que en esa agenda haya matices con ciertos sectores políticos no kirchneristas. “Lo primero que tenemos que ponemos de acuerdo en el camino, el del kirchnerismo es para atrás y en una ruta llena de pozos, el otro es hacia adelante con ideas del progreso y vamos todos para ese lado”, prosiguió.

Respecto de la reunión bilateral que mantendrá con Trump este martes, Milei se mostró prudente con lo que pueda dejar la misma: “No tenemos una agenda monotemática, sino con múltiples temas. Los mismos serán parte de los anuncios en la medida en que se cierra cada uno. Hay que ser muy puntilloso y cuidadoso. Aquellas cosas que ya están cerradas se anunciaran y quedaran pendientes las que les falte poner el moño”.

“Más allá de la pirotecnia electoral, hay consenso sobre las reformas que Argentina necesita. Estamos dispuestos a hablar con los distintos agentes del cambio dispuestos a tratar esta agenda. La negociación va a continuar, igual que hicimos en 2024″, prosiguió el mandatario nacional.

Al ser consultado sobre qué ocurriría con el Gobierno de haber una derrota en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, Milei dijo que la gestión “no se mueve un ápice, no voy a cambiar la política”.

“La dirección es la correcta, no voy a tener matices. ¿Quieren que abandone el equilibrio fiscal? De ninguna manera. Eso ya lo probamos durante 100 años y no funcionó. Esas cosas van a continuar y además toda la estructuración con EE.UU. lo que asegura es que Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompañara, el país va a tener financiamiento de EE.UU. para poder rollear la deuda y sacamos de la cancha el fantasma del default”, vaticinó.

Para el mandatario argentino, en los próximos años habrá una “avalancha de dólares que nos van a salir hasta por las orejas”. “Estamos frente a un futuro maravilloso, en un punto bisagra, por eso pedimos no aflojar. Las inversiones se van a dar en el lapso de cuatro años, pero es sembrar las semillas”, agregó durante la entrevista radial.

Campaña post Espert

Como en otras oportunidades, Milei volvió a destacar la decisión de José Luis Espert de presentar la denuncia a la candidatura: “Fue un gran gesto del profe que frente a esta operación y ataque al que fue sometido y que desviaba la campaña en un gesto de grandeza, se corrió para liberarnos y que discutamos de lo que hay que discutir”.

“Ellos [por el kirchnerismo] no tienen ideas. Somos un espacio con compromiso con la verdad y el hacer, con la honestidad. Ellos no pueden hacer lo mismo. Es el movimiento político más corrupto de la historia. Nosotros no regalamos el pescado, enseñamos a pescar”, dijo el Presidente.

