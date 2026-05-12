Bullrich habló de la reunión de Gabinete con Milei: “Tiene una emocionalidad importante”

La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió a los trascendidos sobre la última reunión de Gabinete, en la que el presidente Javier Milei defendió a Manuel Adorni ante la insistencia de la legisladora nacional sobre la presentación inmediata de la declaración jurada del jefe de Gabinete.

Sus declaraciones ocurrieron este martes por la mañana en el ingreso a la jornada Jonagro, a la que la funcionaria asistió para participar como expositora ante representantes del sector agroindustrial.

La descripción de Bullrich sobre lo ocurrido en la reunión de Gabinete

Al ser consultada por las reconstrucciones periodísticas de la última reunión de gabinete, donde el líder de La Libertad Avanza habría tenido una actitud hostil para con la exministra de Seguridad -quien pidió la declaración jurada del jefe de Gabinete-, respondió: “El Presidente tiene una emocionalidad importante y no definiría como un grito lo que hizo el otro día”.

Con esta frase la legisladora no negó el enfrentamiento y sostuvo: “Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, porque son solo para el Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”.

Lo ocurrido durante la reunión de Gabinete

De acuerdo con parte de los presentes, el encuentro del último viernes en la Casa Rosada se alejó de la dinámica habitual de repaso de gestión, ya que Milei arrancó la reunión con un discurso de 30 minutos donde respaldó a Manuel Adorni.

La reunión de Gabinete donde se dio el enfrentamiento Presidencia

El mandatario defendió la inocencia del funcionario frente a los cuestionamientos por su patrimonio y calificó al periodismo como el responsable del escándalo. Al terminar su exposición, Patricia Bullrich quiso iniciar un debate sobre ese mismo tema, pero Javier Milei saludó y se retiró del salón, sin abrir una instancia de diálogo.

En presencia de Manuel Adorni, la exministra de Seguridad cuestionó la demora en la entrega de la documentación, pero este respondió: “Ya escucharon al Presidente, fue muy claro. Al que le guste, bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”.

Este episodio se dio tras conocerse esa misma semana las declaraciones de Matías Tabar, un contratista que afirmó haber realizado reparaciones por US$245.000 en una propiedad del jefe de Gabinete en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz.

Manuel Adorni, habló este jueves en Neura tras la Declaración del contratista Matías Tabar.

Pese a lo ocurrido, al ser consultada sobre la mesa política del oficialismo, la funcionaria confirmó su participación en las reuniones previstas para esta tarde y aseguro que se analizarán los proyectos legislativos que actualmente tramitan en el Congreso de la Nación.