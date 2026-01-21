Javier Milei, en Davos: del estupor de la primera vez y las críticas al wokismo, a una versión más moderada

DAVOS, Suiza.– “El ejercicio del poder cambia. Uno aprende”, contestó el año pasado Javier Milei al periodista de Bloomberg que, en Davos, lo cuestionaba sobre una promesa no cumplida desde que había asumido un año antes.

Es cierto. No mucho, pero Javier Milei cambió desde que, en 2024, esta cronista lo sigue cuando viene al Foro Económico Mundial de Davos (WEF).

“Estupor. No hay otra palabra para calificar la reacción de los asistentes a la conferencia del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos esta tarde, sobre todo cuando listó lo que, a su juicio, son los enemigos de la libertad”, decía aquel primer balance publicado por LA NACION.

Javier Milei expuso hoy por tercera vez en el foro económico de Davos, en Suiza FABRICE COFFRINI - AFP

“Esos enemigos son todos. No hay diferencias sustantivas. Socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, social-demócratas, centristas. Son todos iguales. Los enemigos son todos aquellos donde el Estado se adueña de los medios de producción”, había dicho Milei, dejando con la boca abierta a la audiencia.

El mundo quedó entonces con la boca abierta porque no conocía a ese plato volador que aterrizaba en Europa, supuestamente con una motosierra en la mano y gritando “Viva la libertad carajo”. Todos habían venido a escuchar a ese extravagante que prometía el cielo y la tierra y llevar a la Argentina a ser otra vez una potencia mundial en tiempo récord.

Pero nadie esperaba la violencia de sus palabras contra un continente que, en el fondo, fue precisamente quien dio a luz a todos los referentes ideológicos del entonces nuevo presidente.

Las críticas de LA NACION indignaron al mandatario que se encargó personalmente de calificarlas de “mentiras”, sobre todo porque esta cronista se atrevió a decir que la sala estaba medio vacía. Por entonces, Javier Milei tuiteaba sin parar a imagen y semejanza de su gran aliado norteamericano, Donald Trump.

La sala del auditorio en el que expuso Milei

Esa costumbre y las mismas críticas se repitieron al año siguiente, incluso a través del ejército de trolls que estaba por entonces al servicio del Presidente. En sus primeros años de mandato, Javier Milei había decidido que había que subir la apuesta en contra de ese Occidente que aborrece, controlado por “socialistas”, ignorando empecinadamente que la mayoría de los países europeos están gobernados desde hace décadas por partidos de centro-derecha y derecha conservadora. Y fue por eso que su discurso de 2025 provocó indignación mundial. Porque, en esa ocasión, decidió hacer un paralelo entre homosexuales y pedófilos, en verdad inútilmente.

“Pero, ¿por qué razón no se limita a hablar de economía, que es de lo que sabe?”, se indignó entonces un eurodiputado alemán de la Democracia-Cristiana.

La explicación tal vez resida en que Javier Milei pertenece a la generación de aquellos que confunden popularidad con prestigio, términos mezclados y naturalizados por las redes sociales. Hoy, sus allegados lo reconocen: el Presidente se sintió satisfecho con la exposición mundial que le dieron aquellas dos intervenciones.

Pero todo tiene su límite, y sus asesores parecen haber comprendido que la imagen del presidente comenzaba a sufrir consecuencias negativas, sobre todo en su propio electorado, en vísperas de unas elecciones consideradas fundamentales para el futuro de su gobernanza.

Entonces, Milei cambió. Dejó de hostigar cotidianamente a los periodistas que osaban decir que las salas en las que hablaba estaban medio vacías y a escribir tuits de la mañana a la noche.

Las 10 Mejores Frases De Mieli En El Davos

Sin embargo, como bien dicen los franceses “on ne se refait pas” (uno no se vuelve a hacer). El Presidente sigue siendo en muchas cosas igual a sí mismo. Es el mismo que lo llevan a ver “comunistas y socialistas” por todas partes. Asimismo, ¿por qué tiene esa necesidad de dar clases de economía a un público que no entiende lo que está diciendo y que preferiría escuchar al hombre de carne y hueso? ¿Por qué no deja sus interminables referencias y análisis históricos para sus libros? ¿O sus debates con especialistas?

Este año, Javier Milei tuvo la mala suerte de que su gran aliado, Donald Trump, se olvidara de que él debía intervenir inmediatamente después, lanzándose en un monólogo sin pies ni cabeza que consternó a los asistentes y le quitó probablemente un público dispuesto a asistir a su exposición.

Pero la verdad es que la persistencia de Milei en conservar para sus discursos ese formato doctoral y abstruso ha dejado de ser una novedad en Europa, donde entusiasma mucho más su nueva experiencia económica. Esa podría ser también una de las razones por las cuales la sala de conferencias del Foro Económico Mundial (WEF) atrae cada vez menos gente cuando el presidente argentino diserta en Davos.