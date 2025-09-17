Javier Milei, en modo campaña: foto grupal con todos sus candidatos y visitas a distritos aliados

Javier Milei se fotografiará este jueves con los candidatos nacionales que encabezarán las listas violetas de las distintas jurisdicciones de todo el país.

Se trata de la primera acción concreta del lanzamiento de la campaña rumbo a las elecciones generales del 26 de octubre próximo, en las que La Libertad Avanza (LLA) enfrenta el desafío de no repetir el escenario que vivió el 7 de septiembre pasado, con la dura derrota en territorio bonaerense.

“El Presidente va a bajar el mensaje a los candidatos”, dijo un hombre de la Casa Rosada en referencia a lo que sucederá en Olivos el jueves, al día siguiente de que el mandatario haya regresado de Paraguay, adonde asistió para una cumbre partidaria de la ultraderecha y a un encuentro con su par, Santiago Peña.

La visita a Asunción es, junto al viaje que hará la semana próxima a Nueva York, para participar de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas, uno de los dos eventos internacionales que se cuelan en el camino rumbo a las elecciones de octubre.

Las fotos de Milei con los candidatos nacionales se realizarán, todo indica, en la residencia oficial de Olivos. Y se tratará del puntapié inicial de la campaña nacional, en la que, tal como adelantó este diario, Milei tendrá un rol central en el que buscarán que esté en “contacto con la gente” y “recuperar la épica” de la campaña de 2023.

En línea con lo adelantado en Casa Rosada, el mandatario “bajará” el mensaje a los candidatos para que los repliquen en sus territorios. Se espera que tenga que ver con algo que surgió de las autocríticas posteriores a la derrota del domingo 7 y que el propio mandatario buscó transmitir en su discurso de este lunes, en cadena nacional, por el presupuesto 2026. Se trataría de reconocer ante la gente que se sabe lo “duro” del ajuste que se viene realizando, pero que a la vez es “necesario” para completar el plan de ruta que se trazó la administración libertaria “para ordenar la economía de una vez por todas”, dicen en Balcarce 50.

La idea es que Milei tenga un rol de mucha actividad en la campaña y se muestre en distintos distritos. En ese sentido, está en carpeta una visita el viernes a la Bolsa de Comercio de Córdoba, al igual que en 2023. También prevé recorridas por Mar del Plata, Santa Fe, Corrientes y Mendoza, entre otros distritos afines y claves electoralmente.

A Córdoba el mandatario tiene en agenda viajar para participar del aniversario de la Bolsa de Comercio local y después se podría sumar otra actividad, dejaron trascender en Balcarce 50.

Todo lo que tenga que ver con la seguridad del mandatario será bajo un estricto operativo de seguridad, en el que se buscará que el Presidente esté en contacto con la gente, pero evitando que se repitan situaciones como la que se dio semanas atrás en Lomas de Zamora, en la que tanto él como su comitiva debieron ser evacuados ante un piedrazo que se le arrojó mientras encabezaba una caravana.

Por el diseño de la campaña nacional ya hubo nuevas reuniones entre este lunes y martes en Casa Rosada, en las que se buscan terminar de definir los lineamientos centrales de lo que se verá en las próximas semanas.

Pese a haber quedado 13 puntos por debajo de Fuerza Patria, que aglutinó al peronismo, en las elecciones bonaerenses, en el oficialismo aseguran que consideran muy posible poder evitar que se repita un escenario de esas características.

“Aprendimos de lo que pasó y vamos a transmitir el mensaje necesario”, argumentan en la Casa Rosada.