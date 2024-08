Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.30 | Mauricio Macri revivió una anécdota sobre la victoria de Néstor Kirchner en 2003 y contó cuál fue uno de sus mayores arrepentimientos: “No existiría el kirchnerismo”

Luego del acto del 1 de agosto, donde se realizó el relanzamiento de Propuesta Republicana (Pro) de cara a las elecciones legislativas de 2025, el presidente del partido, Mauricio Macri, amplió sus declaraciones. Además de revelar conversaciones que mantuvo con Javier Milei y manifestar su postura a favor de las sociedades anónimas deportivas, esta vez el exmandatario revivió una anécdota que contó en su libro Primer Tiempo y expresó cuál fue uno de los mayores arrepentimientos de su carrera política.

“Cuando entré a la Ciudad ya se perfilaba mi candidatura a la presidencia. Un minuto antes de perder la elección con [Aníbal] Ibarra, Eduardo Duhalde me llamó porque se le habían caído [Carlos] Reutemann, Felipe Solá y [José Manuel] De la Sota, y me invitó a Olivos. Fui con Ramón Puerta, un amigo que después fue gobernador de Misiones y embajador en Madrid en nuestro gobierno, y ahí me mostraron cómo estaban las encuestas. Decían que yo empataba en primera vuelta con Menem y que después él perdía porque tenía resto en contra para la segunda vuelta”, señaló Macri en Neura y contó el pedido que le hizo el entonces titular del Ejecutivo: “Vos sos presidente”.

Mauricio Macri revivió una anécdota sobre la victoria de Néstor Kirchner en 2003. Ricardo Pristupluk

02.00 | Diputados: el oficialismo enfrentará una próxima sesión caliente y se esperan fuertes embates de la oposición

Por Laura Serra

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfrentará el próximo miércoles una sesión complicada. No tanto por el temario del debate, sino por las cuestiones políticas, no exentas de polémica, sobre las que la oposición más dura montará una ofensiva para intentar exponer las debilidades y contradicciones del gobierno libertario.

La controvertida visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para entrevistarse con militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura será uno de los platos más fuertes de la sesión. El oficialismo intentó sofocar el episodio con su silencio aunque, conforme pasaron los días de aquel encuentro, éste fue adquiriendo ribetes de escándalo: dos de las diputadas que asistieron a la reunión –Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci- denunciaron que fueron “engañadas” y “estafadas” por su colega y organizador de la visita, Beltrán Benedit, al que apuntaron como el promotor de un proyecto de ley –supuestamente escrito por los propios represores y entregado en sobre cerrado a Benedit- cuyo fin sería lograr la prisión domiciliaria de aquellos mayores de 70 años.

Martín Menem, el presidente libertario de la Cámara de Diputados Marcos Brindicci

01.30 | El Gobierno reconoció el triunfo de Edmundo González en Venezuela, pero después buscó relativizar su postura

Por Cecilia Devanna

El gobierno nacional quedó envuelto en una nueva polémica diplomática por las elecciones en Venezuela al primero reconocer el triunfo electoral del opositor Edmundo González Urrutia y después emitir un comunicado para relativizar la postura.

La canciller Diana Mondino fue la encargada de confirmar como “legítimo ganador” González Urrutia. El mensaje de la funcionaria fue reposteado de inmediato por el presidente Javier Milei, pero dos horas después la Cancillería comunicó que se siguen los acontecimientos en el país bolivariano “a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, quedó envuelta en otra polémica por las elecciones de Venezuela Pilar Camacho - LA NACIÓN

01.00 | Caputo negó que Milei “haya perdido popularidad” y aseguró que se convirtió en una “figura mundial”

El ministro de Economía brindó un discurso en Salta luego de firmar un acuerdo con el gobernador Gustavo Sáenz para que la provincia acceda a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 50 millones. Durante la conferencia, Caputo señaló: “No vamos a hacer una falsa devaluación, sino que les vamos a sacar el pie de encima para que tengan más rentabilidad, devaluar es el camino simplista que hizo la Argentina siempre”.

Por su parte, también se refirió al presidente Javier Milei e indicó que su imagen no ha “perdido nada de popularidad” durante el ajuste y que ayuda “un montón porque se ha convertido en una figura mundial y llama mucho la atención”. “Les vamos a ir sacando el pie de encima de la cabeza de manera que cada vez puedan operar de forma más competitiva”, expresó.

Luis "Toto" Caputo junto a Nicolás PIno y José Luis Espert, al terminar la reunión en la Rural de Palermo Ricardo Pristupluk

