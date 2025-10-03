Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Trump pone la plata, falta que Milei ponga la política
El equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo tiene previsto viajar hoy a Washington con el objetivo de destrabar el auxilio del Tesoro de los Estados Unidos. Pese a la resistencia de algunos grupos de interés norteamericanos -los farmers se hicieron sentir con fuerza esta semana-, la suerte podría estar de lado argentino. Al menos, así se lo hicieron saber esta semana enviados del Tesoro de los Estados Unidos a los representantes de los países del G7 que participan del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Senado rechazó los vetos de Milei y dejó firmes las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Garrahan
El Gobierno no deja de cosechar derrotas en el Congreso. Ahora, tras un extenso debate y en dos votaciones consecutivas, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei y dejó firme, así, las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y de apoyo y refuerzo salarial para el personal médico y los empleados del Hospital Garrahan.
Como viene ocurriendo desde que el Gobierno rompió alianzas estratégicas con gobernadores provinciales para imponer su política electoral para los comicios del próximo 26 del corriente, el oficialismo volvió a perder por paliza en un recinto del Congreso.
La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada por el Senado por 59 votos a favor, 7 en contra -todos los senadores del oficialismo-, y tres abstenciones del bloque Pro (Alfredo De Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala).
Máxima tensión: Espert salió a defenderse y Milei lo respaldó frente a las críticas internas por su candidatura
La decisión de Javier Milei de respaldar a José Luis Espert y sostenerlo como primer candidato a diputado nacional en Buenos Aires frente a la denuncia por su vínculo con Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, provoca una gran preocupación en la Casa Rosada, cuando faltan casi tres semanas para las legislativas nacionales.
Luego de que LA NACION confirmara este jueves, en base a datos oficiales de Estados Unidos, que la transferencia que le hizo Machado a Espert, en enero de 2020, por US$200.000 figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America, se abrió una discusión interna en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) sobre la continuidad de la postulación del economista.
Cristina Pérez presentó su nuevo libro, contó que cerró su ciclo con Telefe y adelantó: “Uní mi destino a LA NACION por un buen tiempo”
La periodista Cristina Pérez adelantó que renovó su vínculo con LA NACION y que continuará por “un buen tiempo” en el canal. “Estamos trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla. Un trabajo en equipo pensando en ustedes y en una realidad dinámica, que nos exige estar muy atentos”, declaró en diálogo con José del Rio en Mesa chica.
Espert admitió que recibió US$200.000 de una minera vinculada a Machado
El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, publicó un video en redes sociales en el que admitió que recibió US$200.000 en 2020 por parte de una empresa minera vinculada a Fred Machado, un empresario detenido con prisión domiciliaria en Viedma, acusado por Estados Unidos entre otras cosas de lavar dinero para narcotraficantes. “Nada que esconder. No somos todos lo mismo”, sostuvo.
