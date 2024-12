Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.00 | Milei, el centro de gravedad de una política caótica

Por Carlos Pagni

Una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, The Economist, puso en el centro de su tapa y como tema principal a Javier Milei y destacó una frase del Presidente: “Mi desprecio hacia el Estado es infinito”. Algo todavía más curioso es el título de la entrevista que se le hizo: “¿Qué puede enseñarle Javier Milei a Donald Trump?”. El Gobierno, por supuesto, se regocija con esta centralidad. Más allá de su rol de gobernante, Milei se siente un profeta internacional y le gusta destacar ese aspecto y esa dimensión que ha adquirido.

Llega a este lugar tras haber generado tantos signos de interrogación sobre si realmente se constituía como un fenómeno político estable, un centro de gravedad consistente. Llegó al poder por el azar de una crisis de representación muy importante, vivida sobre todo en los últimos años, particularmente desde la pandemia. Llegó sin partido, sin programa, sin equipo, sin diputados, senadores, gobernadores ni intendentes. No llegó a pesar de estas carencias, sino gracias a ellas, porque un sector importante de la sociedad argentina decidió repudiar la política tradicional, eligiendo a alguien que encarnaba todas las supuestas virtudes de la antipolítica.

02.30 | Fuera de agenda, Javier Milei recibió al astro del tenis Novak Djokovic en la quinta de Olivos

El presidente Javier Milei recibió este lunes por la tarde al tenista serbio Novak Djokovic en la residencia oficial de Olivos. El tenista llegó al país días atrás para participar de la despedida de su par argentino Juan Martín Del Potro. Según dejaron trascender desde Casa Rosada, el encuentro fue pedido por Djokovic, que actualmente ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial. El encuentro se prolongó por más de una hora.

El mandatario aceptó ante el pedido rápidamente cuando le fue acercado y se decidió que fuera en Olivos. La cita se dio en medio de una semana intensa para el mandatario, que este miércoles participará del cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires y el viernes viajará a Montevideo para participar de la Cumbre del Mercosur.

02.00 | El Gobierno reabrió la primera etapa del blanqueo y extendió el plazo para terminar los trámites de adhesión hasta el 6 de diciembre

A través de la Resolución 1289/2024, publicada este martes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió, por única vez, el plazo para culminar el trámite de adhesión al Régimen de Regularización de Activos. La medida alcanza a aquellas personas que no pudieron completar el proceso en la etapa inicial del programa, finalizada el 9 de noviembre, por problemas “de carácter sistémico”. Aquellos afectados tendrán hasta el 6 de diciembre para completar la regularización de activos y los trámites.

01.30 | El perfil de Javier Milei que escribió Jon Lee Anderson para The New Yorker

Jon Lee Anderson, periodista del semanario The New Yorker y autor de una de las biografías más reconocidas de Ernesto “Che” Guevara, entre muchos otros libros, divulgó este lunes un extenso perfil del presidente Javier Milei para la revista estadounidense. Para la crónica, Anderson se entrevistó con Milei, pero también con economistas norteamericanos, argentinos, referentes sociales, y otras fuentes. Reconstruyó el perfil “rimbombante y errático” del jefe de Estado, sus políticas “de ultra derecha” y su ajuste que, según describe, recayó en su mayor parte en los pensionados.

“The other MAGA president”, dice el título de la última edición. MAGA es un acronismo para Make América Great Again (Hacer América Grande Otra Vez) o, en este caso, Make Argentina Great Again. La relación y los parecidos entre Donald Trump y Milei es uno de los ejes de la nota. También aborda el vínculo del jefe de Estado argentino con el empresario y ahora funcionario de Estados Unidos, Elon Musk. “Con él, estuvieron explorando el negocio del litio”, dice en un tramo del artículo.

