Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.25 | El conflicto universitario escala y hay facultades tomadas en todo el país

Es la primera vez que la Universidad de San Martín (UNSAM) está tomada por estudiantes. Cuenta con el apoyo de docentes y no docentes. Es la primera vez que sucede en sus 22 años de historia. El lunes se votó en una asamblea multitudinaria que debió trasladarse por la lluvia a la carpa de un circo. Descalzos, para cuidar el piso de la carpa, cerraron cantando “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode”.

Es la primera vez también que desde que se creó en 1992 adhieren a los paros convocados por los gremios docentes y no docentes. “Nunca había habido una asamblea tan masiva. Hay una lógica de trato colectivo de la situación, que incluye a los estudiantes y los gremios universitarios, con un alto grado de adhesión que antes no pasaba”, describió una fuente de esa institución, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. “En general, las universidades del conurbano no las tomaban”, agregó.

02.51 | Luis Caputo, exclusivo con LA NACION: la salida del cepo, los sectores que harán “boom” en la nueva Argentina y la opinión de los economistas

Por José del Rio

Tras dar cierre con su discurso a la primera jornada del 60° Coloquio de IDEA, que se celebró el miércoles en Mar del Plata, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un mano a mano con el periodista José Del Rio, secretario general de redacción y director de contenidos de LA NACION. Durante la charla de aproximadamente 14 minutos, el titular del Palacio de Hacienda destacó los logros económicos obtenidos hasta la fecha, habló de oportunismo político y de la intención opositora de “disparar al corazón del modelo” que promueve el Ejecutivo y analizó las opiniones, tanto a favor como en contra, de economistas sobre las políticas de Javier Milei. El funcionario insistió en que la salida del cepo ocurrirá cuando las condiciones lo permitan, vaticinó un boom energético en la Argentina y le dejó un mensaje a los empresarios.

02.20 | Los trabajadores de las universidades vuelven al paro en reclamo de mejoras salariales

Los gremios que nuclean a los trabajadores del sector volverán al paro este jueves. La medida, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales la semana pasada, se llevará adelante en un escenario atravesado por la toma de facultades y las protestas estudiantiles que se replican en todo el país.

“Este jueves 17 de octubre: paramos. Se profundiza el Plan de Lucha. Con docentes y nodocentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible”, escribieron en la convocatoria difundida por la Federación Nacional de Universidades (Conadu).

La jornada de protesta se hará un día después de un miércoles atravesado por la marcha de antorchas que se realizó en distintos puntos del país, donde miles de personas salieron a la calle en defensa de la educación pública y en contra del ajuste que, denuncian, es impulsado por el Gobierno.

01.50 | El Gobierno decretó al 15 de noviembre como “Día nacional en memoria de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan”

A siete años de la tragedia, el Gobierno promulgó la ley 27758, la cual había sido sancionada por ambas cámaras y establece al 15 de noviembre como día nacional en conmemoración a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan a la altura del Golfo San Jorge.

El decreto fue anunciado en el Boletín Oficial y declara concretamente a la fecha como “Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan, y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino”.

Por su parte, el proyecto de ley había sido presentado para el 6° aniversario, el año pasado, y le exigía mediante el documento al Poder Ejecutivo que se encargue de promover la “realización de acciones y actividades conmemorativas”.

