Renunciaron a los tribunales de la AFA dos magistrados que son conjueces de la Corte Suprema

Dos camaristas federales, que actúan como conjueces ante la Corte Suprema de Justicia, renunciaron como integrantes de tribunales de ética o de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), investigada por fraude, evasión y lavado de dinero.

Hubo dos salidas, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Los que renunciaron son Diego Barroetaveña, presidente designado de la Cámara de Casación Federal para 2026 y que presidía el tribunal de Ética de la AFA, y Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.

Ya había renunciado al Tribunal de Disciplina de la AFA, el 17 de diciembre pasado, el camarista e integrante de la Cámara Federal de San Martín Néstor Barral, quien no firmó la sanción al dirigente Sebastián Verón por la negativa de Estudiantes de La Plata a homenajear a Rosario Central.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había elevado un reclamo en el que pidió el cese inmediato de funciones de los magistrados que ocupen cargos en los órganos de la AFA.

Entre los argumentos para frenar esa práctica se mencionaron la incompatibilidad legal y los riesgos éticos.

Ante la eventual incompatibilidad de esas funciones de jueces, Barroetaveña y Pérez Curci renunciaron a la AFA, pues no sería extraño que deban intervenir como conjueces de la Corte en algunas de las investigaciones penales que enfrenta la entidad rectora del fútbol argentino, dijeron fuentes judiciales.

La intervención de Barroetaveña y de Pérez Curci en los tribunales de la AFA era mirada con preocupación por los jueces de la Casación y en la Corte Suprema de Justicia.

También renunció a la comisión de Disciplina de la AFA el juez Martín Peluso, magistrado en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la ciudad de Buenos Aires, y Esteban Mahiques, que no es parte del Poder Judicial, sino funcionario de la Cancillería y es hijo del camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques.

La Corte Suprema de Justicia está integrada por cinco jueces, pero hay dos vacantes, por lo que solo hay tres jueces en funciones: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti CSJN

Para que haya una sentencia debe haber una mayoría, que en los casos de tres jueces, debe ser unánime. No se admiten mayorías de dos contra uno.

Por eso, cuando hay divergencias entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se sortean dos conjueces para que integren la Corte. La lista de conjueces está integrada por los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, como es el caso de Barroetaveña y Pérez Curci.

Por eso es que ambos renunciaron a sus tribunales en la AFA, ya que podrían ser sorteados para decidir en las causas contra la entidad si hay divergencias en la Corte.

Otros magistrados que integran tribunales de la AFA son Sergio Fernández, camarista en lo contencioso administrativo federal, y el excamarista federal Jorge Ballestero.

La ONG que activó el reclamo

ACIJ había presentado un documento ante el presidente de la Corte en el que señalaba que se debía exigir el cese de las funciones de todos los magistrados del Poder Judicial de la Nación que integraban los tribunales de Disciplina, de Ética y de Apelaciones de la AFA.

“La presencia de jueces en esa organización deportiva profesional es una práctica que acumula décadas de antigüedad, y que se intensificó pese a la incompatibilidad legal y a los riesgos éticos que supone”, advirtió ACIJ.

Dijo que se plantean conflictos juidiciales y adminsitrativos por esta tarea “por el manejo de fondos multimillonarios que evidencian la incomodidad de que la magistratura participe de la cúpula de la organización que maneja el fútbol profesional”.

La presentación, firmada por la codirectora ejecutiva de la organización, Celeste Fernández, ingresó a la Corte el 19 de diciembre pasado.

En la nota, ACIJ expresó que el ejercicio de la doble función de jueces de la Constitución y jueces de la AFA “viola normativas vigentes sobre la exclusividad de la magistratura, y compromete la imparcialidad judicial”.

“Es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario. No estará permitido el desempeño de los cargos de rector de universidad, decano de facultad o secretario de aquellas. Los magistrados de la justicia nacional podrán ejercer, exclusivamente, la docencia universitaria o de enseñanza superior equivalente, con la autorización previa y expresa, en cada caso, de la autoridad judicial que ejerza la superintendencia. A los jueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar, concurrir habitualmente a lugares destinados a ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo”, dice la norma que invocó ACIJ para pedir las renuncias.

Sostuvo que actuar en los tribunales de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica” y asimilables a la magistratura.