03.01 | Llaryora pidió “no perder el tiempo” ante la crisis que atraviesa el país

El mismo día en que recibió la invitación formal para participar de la reunión convocada por el Gobierno, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró que “la crisis que afronta el país necesita medidas rápidas” y pidió no perder el tiempo porque, en recesión, se traduce en “el dolor de mucha gente que no llega a fin de mes”.

“Es clave el llamado al diálogo para salir de esta crisis, tenemos que construir un pensamiento estratégico y federal en un plan que incluya a los sectores productivos para que la actividad no se detenga y generemos inversiones y más empleo”, escribió en su cuenta de la red social X luego de un encuentro empresarial organizado por la Bolsa de Comercio de esa provincia.

En ese sentido, señaló que “el plan económico [nacional] trajo consecuencias de recesión” y aseguró que, para contrarrestar los efecto, su administración segurá sosteniendo los programas sociales y la obra pública. “Convocar al diálogo no es humildad, no es retroceder, no es un gesto de pérdida de autoridad, es un gesto de sapiencia. No perdamos tiempo al todo o nada porque”, remarcó.

02.30| Cumbre de gobernadores de la Patagonia en Puerto Madryn

Un día antes de la primera reunión convocada por el Gobierno para intentar delinear el camino hacia el Pacto de Mayo, los gobernadores del sur del país se reunirán este jueves en el Parlamento Patagónico, el organismo que reúne a legisladores de toda la región. La cumbre se desarrollará en medio de la tensión con la administración nacional por la distribución de los recursos.

Si bien la convocatoria estaba prevista desde enero, el conflicto desatado entre el chubutense Ignacio Torres y el presidente Javier Milei por el recorte de fondos coparticipables le imprimió mayor trascendencia al encuentro.

Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) Rodrigo Néspolo - LA NACION

El evento comenzará a las 10 en el Hotel Rayentray de esa ciudad y tendrá entre sus asistentes a los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; Neuquén, Rolando Figueroa; Santa Cruz, Claudio Vidal; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

01.55 | Pichetto defendió el aumento del salario de los diputados

El diputado Miguel Ángel Pichetto defendió el aumento del 30% que dispusieron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem, respectivamente, y mantuvo un tenso cruce con el periodista Jonatan Viale.

“El Congreso ha dado muestras de alto respeto por la figura del Presidente. No hubo un grito, una agresión. Lo hemos escuchado incluso hasta los agravios”, sostuvo el legislador en relación al comportamiento que tuvo el mandatario durante la apertura de sesiones.

“¿Está bien que se aumenten 30% y los jubilados no?”, consultó el comunicador. “¿Qué querés, que la Argentina sea Uganda?”, dijo el legislador pero Viale insistió en su consulta.

“Acabamos de presentar una iniciativa para ajustar [por inflación] las jubilaciones. 1.500.000 ganaba un diputado. ¿De veras? ¿En serio querés hablar de este tema? Pero por favor”, comenzó a ofuscarse quien fuera candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 y luego agregó que el incremento, “es razonable en términos de una responsabilidad pública institucional”.

01.10| Caputo llega a Punta Cana para la reunión del BID

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a República Dominicana para participar de la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el titular del Palacio de Hacienda provechará los cuatro días de su estadía caribeña para reunirse con representantes del Tesoro de Estados Unidos, funcionarios de distintos países, así como también con bancos privados e inversores “interesados en las perspectivas económicas de la Argentina”.

Entre los objetivos del viaje, además, se cuenta la participación en la Asamblea Anual de Gobernadores del BID, evento que comenzó este miércoles y cerrará el domingo. Ese día se espera que el organismo multilateral de crédito anuncie una reestructuración interna. “Será histórico y se acordarán durante muchos años. A lo mejor, durante muchas décadas”, adelantó el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

