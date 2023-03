Javier Milei: “Me hubiese gustado ir a un ballottage con Mauricio Macri”

escuchar

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, opinó hoy sobre el paso al costado que dio Mauricio Macri de la precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio. “Me hubiese gustado ir a un ballotage con Mauricio Macri”, expresó el referente liberal y aspirante al sillón de Rivadavia en declaraciones radiales.

Milei opinó que la decisión del referente del Pro es “un problema de JxC”, ya que el objetivo de su espacio es “tratar de llegar a la presidencia, no importa quien esté enfrente”. Asimismo, destacó: “A mí me hubiese gustado ir a un ballotage con Macri porque eso implicaría que la sociedad hizo un click hacia el lado correcto, después podemos discutir con quiénes se acompaña”.

Por otra parte, dijo en la entrevista con Radio Continental que Macri “es alguien que era exitoso en el sector privado y para cambiar cosas se metió en el barro de la política y eso no es fácil” y que “es una decisión personal de él bajarse”.

De esa decisión, destacó: “Rescato que él dice que no se puede seguir con los liderazgos de siempre, muchos en la casta política tendrían que copiar que hay que dar un paso al costado, que sepan que aplicando las mismas ideas y las mismas personas, no se va ir a ningún lado, es lo que decía Friedrich Hayek en ´La fatal arrogancia´, hay quienes creen que no es un problema de las ideas, sino de hacerlo eficientemente, pero acá el problema no es el chef, es la receta”.

Así, Milei opinó: “Sería bueno que esos que no quieren cambiar la receta, den un paso al costado y quien no quiere cambiar la receta son los que nos injurian, pero con fotos como las de sábado nos odian”. El economista hizo referencia a la reunión en la que su espacio político se reunió con referentes de La Libertad Avanza de todo el país.

“Mostramos ahí [por la foto] la estructura, es una reunión donde vinieron 1000 referentes de todo el país, no lo hicimos muy grande porque no podíamos hacerlo grande, se terminó la mentira que no tenemos estructura, tenemos una estructura importante para ganar”, aseguró y explicó que las candidaturas se terminarán de definir el 24 de julio.

Consultado sobre si imagina al ministro de economía Sergio Masa como candidato a presidente por el oficialismo, dijo: “Es problema de ellos, yo voy a pelear con quien me pongan en el medio”.

También, opinó sobre la gira de Alberto Fernández y una posible foto con el mandatario estadounidense, Joe Biden: “Me parece que el gobierno de Alberto Fernández es tan malo y pobre en término de logros que lo único que va a hacer es mostrar fotos con líderes mundiales cuando no puede ejecutar la lapicera son que la vicepresidenta [Cristina Kirchner] lo rete”.

Sobre la toma de tierras y la crisis económica

Milei fue consultado sobre la toma de tierras por grupos que se autodenominan originarios. “La propiedad privada se respeta, se aplica la ley, no es mano dura, es aplicar la ley. Si vos te pasás rompiéndote el lomo todo el mes para ganar un mango y yo a fin de mes te lo saco, ¿cómo te lo voy a ir a sacar si es tuyo? Hay que aplicar la ley”.

Por otra parte, le preguntaron si él entiende cuál es el problema de la crisis social, económica, de salud y educativa en el país y apuntó como suele hacer contra el gasto público que nace de lo que llamó “esa idea nefasta que en donde hay una necesidad, nace un derecho”.

“Yo tengo un diagnóstico sobre lo que pasa, es un problema de índole estructural, si querés discutir el zarpazo a los fondos de garantía y sustentabilidad. Es decir, el robo a los jubilados presentes y futuros lo podés entender en la lógica de un gobierno de saqueadores que frente a la situación que no les dan los números y raspa el fondo de la olla robándole a los jubilados presentes y futuros. O lo podés ver como un problema de índole estructural, porque ellos necesitan financiar el déficit fiscal, y si ves el déficit fiscal desde 1901 las crisis, tiene 22 crisis. Veinte de ellas tienen origen fiscal, algunas por alto déficit fiscal y otras por un escandaloso déficit fiscal. Por lo tanto el problema es por qué sistemáticamente queremos gastar más de lo que nos ingresa”, argumentó.

“La contraparte de eso es moral, es esa idea nefasta que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero el problema que hay es que alguien tiene que pagar ese derecho. Si las necesidades son infinitas y los recursos finitos, tenés un conflicto”, explicó y sintetizó: “Los economistas lo resolvemos vía sistema de precios y los políticos lo resuelven vía gasto público. Eso se manifiesta en déficit fiscal y eternidad, por eso la Argentina es el gran defaulteador de la historia moderna, grandes crisis económicas o una gran presión fiscal que hace inviable la economía”.

Milei explicó que los “grandes nombres” de la economía del país se reúnen con él para analizar la propuesta económica de La Libertad Avanza y que se basa en “lo que se llama la secuencialidad bajo la que se instrumentan las reformas, las reformas de primera generación, reforma del estado para bajar el gasto, impuestos, para desregular, reforma del mercado laboral y apertura de la economía”.

Así, explicó: “No es lo mismo el orden que le das a esas reformas. Si arrancás con la apertura y no modificas la cuestión fiscal, tenés un desastre en el mercado laboral. Y si tratas de contener el mercado laboral primero, generás un desastre en el sistema productivo”.

Para Milei, el orden de las reformas debería comenzar “primero con la reforma fiscal para bajar impuestos y ser competitivo fiscalmente” ya que hay que “desregular el mercado laboral e ir a un sistema de seguro de desempleo”, modelo que dijo que es “como la versión de la UOCRA pero mejorado”. El último paso sería “abrir la economía”.

Además, le preguntaron cuál sería la primera medida económica de ser presidente. “Nosotros vamos directo a un esquema de competencia de moneda y la gente va a elegir el dólar y con eso liquidas el Banco Central. Esas posiciones evitando una crisis, el tema es el stock, anda a buscar 35 mil millones de dólares, lo podés hacer con los activos del banco central. Y si creés que valen cero, ¿estás diciendo que hay implícita una hiperinflación? Pero eso es ya un tema de índole técnico”, explicó.

Por último, acerca de si cree que al finalizar su mandato sería un presidente aplaudido o criticado, dijo que su objetivo es ser un buen piloto de tormentas como Carlos Pellegrini, presidente desde 1890 a 1892.

“No me importa si me aplauden o no, yo vengo a hacer lo que hay que hacer, por eso mi modelo es Carlos Pellegrini. Es alguien que asume en medio de una gran crisis económica y hace todos los ajustes que tiene que hacer y el día que se fue le dicen ´mire don Carlos, no salga por ahí porque hay mucha gente que no está contenta´, pero él se fue caminando. En esas dos cuadras le dijeron de todo pero hoy lo recuerdan como el piloto de tormentas”, explicó.

