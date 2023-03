Mauricio Macri aumenta la presión sobre Horacio Rodríguez Larreta para que “baje” a sus candidatos porteños

escuchar

Horas después del renunciamiento de Mauricio Macri a una nueva candidatura presidencial, el exmandatario puso la mirada en la ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro desde 2007 y hoy con varios candidatos en disputa para suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras el expresidente pide -en público y en privado- “ordenar” la interna porteña y deja en claro que “su” candidato es su primo y ministro de gobierno, Jorge Macri, el jefe de gobierno sigue sosteniendo a sus ministros Fernán Quirós (Salud) y Soledad Acuña (Educación) como postulantes a sucederlo. Tras el cara a cara del viernes pasado, surgieron algunas señales de que está en marcha un acuerdo para intentar unificar posturas. El primer coletazo fue la decisión de Emmanuel Ferrario de bajar sus aspiraciones y allanar el camino para unificar la oferta de Pro en el distrito.

La presión sobre Rodríguez Larreta para que acepte a Jorge Macri como candidato único incluye la necesidad de que el jefe de gobierno deje en claro que no sostiene de algún modo la postulación del radical Martín Lousteau, aliado del larretismo que continúa con su proyecto para gobernar la ciudad, o al menos para dar batalla en unas PASO.

“La verdad, no. Porque creo que el Pro ha marcado un rumbo de modernidad y calidad en la gestión que la tiene que seguir marcando”, dijo hoy el expresidente en Radio Mitre cuando le preguntaron si “veía” a Lousteau como jefe de gobierno porteño.

“Tenemos a alguien muy preparado (…). Hoy Jorge Macri tiene una experiencia única, que yo no tuve. Ya fue intendente de algo más chico, pero es exactamente lo mismo en términos de dinámica. Más el equipo de Pro que hereda, que tendrá que renovar, sacudir un poco las cosas. Es una experiencia que no podemos perder”, dijo Macri. Y agregó que Rodríguez Larreta “se va a jugar (por Jorge Macri) porque las cosas caen por su peso propio. Eso no quita los valores y los aportes que pueda hacer Lousteau. Encontrará su lugar”, definió el exmandatario.

Cerca de Jorge Macri dan por hecho que Quirós y Acuña bajarán sus postulaciones en breve. “Eso va a ocurrir. Antes de la Semana Santa esto tiene que estar ordenado”, dijeron a LA NACION desde el búnker del aún intendente de Vicente López con uso de licencia. En el macrismo que regentean el expresidente y Patricia Bullrich hablaron de un “acuerdo” para hacerlo “por etapas”: primero Acuña, luego Quirós, que sostiene su postulación con el explícito apoyo de Larreta y la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió.

El desafío de Lousteau

¿Tendrá Lousteau a Rodríguez Larreta en la boleta para una eventual PASO? “Nosotros iremos en las boletas con Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta de candidatos a presidente. Y a Horacio no le conviene, lo desgastaría mucho permitir que Lousteau se cuelgue de su boleta, lo desperfila”, expresó un dirigente cercano al ministro de gobierno porteño, convencido además de un triunfo en un eventual “mano a mano” con Lousteau en primarias por la candidatura a jefe de gobierno. “La marca Pro le gana a la marca UCR 70 a 30 en todas las encuestas. Y hay radicales que no quieren que los maneje Lousteau”, afirmaron desde el macrismo duro.

Larreta se mostró con Lousteau en la presentación de la edición especial de la Game Jam

Desde el radicalismo porteño, en tanto, prefirieron tomar distancia. “Martín está muy tranquilo, va a jugar y la decisión de (Mauricio) Macri no cambió en nada nuestra agenda de trabajo. Es parte de la interna de Pro”, explicaron leales al senador porteño, que encabezó hoy distintas recorridas por la ciudad. “Jugar en ciudad no depende tampoco de Jorge Macri. Cuando Martín definió su postulación ni siquiera hacía política en la ciudad”, retrucaron de modo irónico cerca del exembajador en Washington.

Por el momento, desde ese sector prefirieron no ahondar en la discusión sobre el eventual apoyo de Rodríguez Larreta a Jorge Macri. “Lo que se avanzó entre las fuerzas de la Ciudad es que haya elecciones concurrentes para preservar la autonomía de la Ciudad y que los porteños elijan. Eso lo dice el código electoral de la Ciudad. Se vota el mismo día pero en urnas separadas”, contestaron desde la UCR porteña, donde reiteraron que el candidato de Lousteau a presidente es el titular partidario, Gerardo Morales.