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Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Nuevo revés para Cristina Kirchner y De Vido en el caso de los Cuadernos de las Coimas

Hernán Cappiello

La expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Julio de Vido recibieron un nuevo revés de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El tribunal rechazó sus recursos para desestimar las declaraciones de los imputados “arrepentidos” en el caso y la pretensión de la expresidenta de cerrar la causa por ser cosa juzgada.

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Milei se refugia en su núcleo duro y contraataca

Claudio Jacquelin

La escena se repite. El Gobierno se abroquela y le habla a su núcleo duro a la espera de que entren dólares y cambie el clima. Otra vez, una administración en problemas construye enemigos, intenta ganar tiempo y apuesta a una cosecha récord.

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El Gobierno envió al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto de Sturzenegger para eliminar más de 70 normas

El gobierno nacional envió este jueves al Congreso la “Ley Hojarasca”, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger desde 2024 que propone la eliminación de más de 70 normas. En el documento presentado, el Poder Ejecutivo justificó que buscará suprimir ciertas reglamentaciones porque las considera “obsoletas o superadas”.

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