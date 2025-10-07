El listado de canciones que interpretó Javier Milei en el Movistar Arena
El Presidente dio un show musical en el que cantó nueve temas y, en algunos, les cambió la letra
El presidente Javier Milei presentó este lunes su nuevo libro La construcción del milagro en el Movistar Arena, donde también dio una entrevista que le hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, antes del anuncio, el mandatario realizó un show musical, en el que interpretó nueve canciones y, en algunas de ellas, modificó la letra para apuntar contra el kirchnerismo o respaldar a La Libertad Avanza (LLA).
Pasadas las 20.30, el Presidente se hizo presente: ingresó pasando por el medio del público mientras sonaba Panic Show, la canción de La Renga que Milei utiliza como cortina musical en gran parte de sus actos. “Tuve que laburar un poquito para llegar”, expresó al subir al escenario después de una larga caminata y comenzó a entonar el tema de rock nacional.
El show de Milei se dio luego de que el oficialismo bajara la candidatura de José Luis Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires tras una denuncia radicada por el dirigente peronista Juan Grabois, quien lo acusa de tener vínculos con el narcotráfico. En este sentido, sectores de la oposición tildaron al jefe de Estado de “mamarracho” y de “estar en Narnia” o “fuera del planeta”, y lanzaron críticas.
Tal como informó LA NACION, la idea original de los organizadores del evento era que Espert estuviera sentado junto a Milei en la presentación del libro, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en Washington negociando un salvataje financiero con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
En el escenario lo acompañó “La banda presidencial”, conformada también por la diputada Lilia Lemoine -a quien Milei definió como “la mezzosoprano“- en los coros, Joaquín y Bertie Benegas Lynch en batería y guitarra -el primero de ellos es candidato a senador por Entre Ríos mientras que el segundo presidirá la comisión de Presupuesto en reemplazo de Espert-.
“Les quiero dar las gracias a quienes hicieron esto posible. Y en especial al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. Y a cada uno de los representantes de La Libertad Avanza y las alianzas que se están haciendo presentes hoy acá“, dijo el Presidente.
Panic Show (La Renga)
Demoliendo hoteles (Charly García)
Rock del gato (Ratones Paranoicos)
Blues del equipaje (La Mississipi)
No me arrepiento de este amor (versión de Attaque 77)
Dame el fuego de tu amor (Sandro)
Hava Nagila (canción tradicional judía)
Libre (Nino Bravo)
Tu vicio (Charly García), con la letra cambiada a “Yo soy un liberal”
