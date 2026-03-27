Todos los números de la cadena nacional del presidente Milei

Tras la noticia del histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, decisión que eximió al país de pagar US$18.000 millones, Javier Milei decidió hablarle a la población en cadena nacional. El mensaje del presidente de la Nación comenzó a las 19, previo al partido amistoso de Argentina versus Mauritania, con un piso de rating de 23.8, sumados los sietes canales de aire y las señales de noticias del cable.

Desde el 1° de diciembre de 2024, Kantar Ibope Media actualizó el criterio de visualización de los datos de audiencia de cadena nacional en el servicio de Real Time. Desde ese momento, el rating se empezó a difundir de manera unificada dentro de una única columna denominada “Cadena Nacional”.

Javier Milei en cadena nacional Presidencia

De esta manera, solo se puede ver el número global del mensaje presidencial y no discriminado canal por canal. Lógicamente, el impacto es superior y evita el debate dentro de las redes sociales sobre la performance en cuanto a métricas televisivas.

En un breve mensaje, Milei festejó la decisión de la Justicia norteamericana y arremetió contra el kirchnerismo por la expropiación de la empresa. “Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, argumentó.

Javier Milei habló en cadena nacional tras el fallo de YPF

Además el mandatario anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, para que “la arrogancia de la política no vuelva a costar otra década perdida y que la propiedad privada no pueda ser puesta en tela de juicio”.

La marca máxima del mensaje fue de 24.2 puntos, sumados los canales de aire y de noticias en el cable y fue seguido por más de un millón cuatrocientos mil individuos, según las nuevas métricas que difunde Ibope.

Como suele suceder cada vez que el mandatario habla en cadena nacional, el rating es uno de los temas de debate en redes sociales. Cabe recordar que el mensaje del 1° de marzo de 2026, en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, tuvo una marca máxima de 21.3.