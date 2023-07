Javier Milei rechazó las acusaciones y prometió llevar a la Justicia a Juan Carlos Blumberg

escuchar

Javier Milei negó este miércoles que venda candidaturas y prometió llevar a la Justicia al empresario Juan Carlos Blumberg, quien había señalado que en La Libertad Avanza se llegaba a pedir hasta US$50.000 por una candidatura a concejal. “Eso es una vil mentira”, afirmó el economista en medio de las controversias que despertó la información y a la aparición de nuevos casos que exponen a su partido.

“Absolutamente no”, respondió Milei cuando le consultaron si vendía candidaturas. “ Al mentiroso de Blumberg lo vamos a estar llevando a a la Justicia por este tipo de mentiras y para todos los que la generaron y la propagaron. Eso es absolutamente falso”, indicó al programa A dos Voces de TN.

Milei enfatizó que La Libertad Avanza realiza un “proceso de selección” entre las distintas personas que “compiten por llegar a una candidatura” y dado que el espacio no tiene recursos, la premisa es que “cada uno se autofinancia la campaña”. “Es la forma más legítima de hacer política donde uno la hace con la propia”, dijo.

El economista aseguró que la declaración de Blumberg como los nuevos audios de la referente libertaria de Entre Ríos, Liliana Salinas, son una reacción de dirigentes “despechados”, de aquellos que fueron “derrotados” en los procesos de selección de candidatos. “No tenían nada de liberales”, aseveró.

“Esto es un proceso competitivo y hay gente que pierde. La gente procesa las derrotas de distintas maneras. Hay algunos que no pueden admitir que no fueron aptos para ganar, entonces ensucian. Ese es el caso del señor Blumberg”, aseveró.

Milei manifestó que que el empresario textil pidió ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, después de haber participado de la presentación de un libro suyo. “Exigió ser candidato a gobernador. Pero se le dijo que no. Y entonces pidió ser el primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires”, relevó. Y añadió: “Pero él no no había militado ni un solo milímetro”.

El dirigente libertario aseguró que “en función de lo que había sido su lucha”, le ofrecieron a Blumberg “una candidatura simbólica”. “Como al señor no le gustó, prendió el ventilador”, apuntó.

Y lanzó: “Que me digan cuántas pruebas tiene. Ni siquiera puede sostener su argumento. Lo estamos llevando a la Justicia, y va a pagar por lo que hizo por las calumnias, las injurias y todas las cosas que dijo”. En el mismo sentido, disparó contra los otros dirigentes que realizaron denuncias similares. “No hay ninguno que lo pueda documentar”.

“El mundo del revés”

El precandidato presidencial sostuvo que la sociedad ha naturalizado que los políticos “roben” y “usen los impuestos para financiar sus delirios electorales”. En ese sentido, se quejó de que mientras eso ocurre, se “persiga” a su espacio. “Esto es como decir que los chorros están corriendo a los policías”, añadió.

“No tiene ningún sentido que los que estamos haciendo las cosas bien, que no les costamos un mango a los contribuyentes, que ponemos el lomo y laburamos para hacer política, y la financiamos de la propia, tengamos que dar explicaciones”, expresó. “Es el mundo del revés”, subrayó.

Visiblemente molesto, Milei apuntó contra los esquemas de financiamiento de otros espacios y mencionó a Augusto Rodríguez Larreta, hermano del jefe de gobierno porteño, Edgardo Cenzón, exministro de Ambiente de la ciudad de Buenos Aires, y Emiliano Yacobitti, diputado nacional de la UCR y aliado de Martín Lousteau. “Sigamos esto a fondo. Que den las explicaciones ellos ”, desafió.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Javier Milei