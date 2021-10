Javier Milei reiteró que “no voy a votar con el kirchnerismo” y aseguró que “todos los políticos no son casta”

Con una campaña basada en ir contra “la casta política”, un sector al que critica usualmente y al que incluso arremetió con canciones como “la casta tiene miedo”, el candidato liberal Javier Milei dio una sorpresiva definición hoy. “Todos los políticos no son casta, casta es una parte”, remarcó el hombre que posicionó al partido La Libertad Avanza como tercera fuerza en la Ciudad durante las PASO legislativas.

Mientras que ahora pretende quedarse con el segundo lugar en la contienda porteña, Milei comentó en Radio Con Vos: “Todos los políticos no son casta, casta es una parte. Hay gente que dice barbaridades y comete errores aberrantes, pero lo hace desde la buena intención, no lo hace de jodida. Lo hace por ignorancia”.

En ese sentido, contó: “Me pasó en las distintas caminatas. Cuando viene la gente, se te acerca, te comenta sus circunstancias... Si no estás bien parado en términos de conocimiento y evidencia empírica podés hacer cualquier cosa, es muy fuerte”.

No obstante, señaló que “gran parte de la política sí es casta” porque “vive de la gente, sabe que lo que hizo hace daño, lo sabe desde lo teórico y lo práctico, lo ha aplicado varias veces y lo sigue haciendo”.

Ante el desempeño en las urnas de septiembre -donde quedó posicionado como la “revelación” de las elecciones primarias- tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio especulan sobre los alineamientos que un posible bloque liberal hará en la Cámara de Diputados.

Las alineaciones del bloque liberal que preocupan al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio

Desde ambos sectores intentan adherirlo al otro. La líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, habló de un “kirchnerismo de derecha” y el precandidato Ricardo López Murphy dijo que Milei representaba un “kirchnerismo inverso”. El candidato porteño del Frente de Todos Leandro Santoro no se cansa de repetir que cuando sea diputado, el economista votará con el macrismo.

“Les puedo asegurar a los liberales que no voy a votar en línea con el kirchnerismo. No le voy a dejar pasar ninguna, ni voy a ser socio del kirchnerismo”, les aclaró Milei hoy a sus votantes y agregó: “Siempre voy a votar en contra de la suba de impuestos, de crear nuevos y de ir contra la libertad, la propiedad y la vida. Tanto el oficialismo como la pseudo oposición no te lo pueden asegurar porque lo han hecho los dos”.

Dispuesto a imponerse ante el Frente de Todos en los sectores de menor poder adquisitivo, donde ya penetró en las PASO, el candidato liberal diagnosticó, luego de sus recorridas por la Ciudad: “Lo que me ocurre es transversal a todos los barrios en términos de la preocupación del empleo, de que están mal, de que no alcanza la plata. En los barrios más postergados las madres tienen miedo que [sus hijos] se metan en la droga, que terminen en un tiroteo o siendo delincuentes. En los barrios que están mejor siguen las cuestiones económicas, pero el miedo es que los chicos se vayan. Yo trato de explicar y contar cómo creo que se sale de esto, esa es la interacción que se genera”.