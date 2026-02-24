Javier Milei reúne a su gabinete en la Casa Rosada por primera vez en el año

Dos meses después del último encuentro, y en un clima festivo a juzgar por los rostros de sus participantes, el presidente Javier Milei reúne desde las 9.30 al gabinete nacional, por primera vez en lo que va de 2026.

Minutos antes de las 9, el Presidente llegó a Balcarce 50. Uno a uno, los ministros fueron arribando a la cita, aunque ninguno hizo declaraciones a la prensa, que estaba apostada en el Patio de las Palmeras. Algo más serio llegó el asesor presidencial Santiago Caputo, dos minutos antes de la reunión, a la que también se agregaron algunos participantes habituales, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La agenda parlamentaria de esta semana fue tratada ayer por la mesa política, reunión de la que no participó el Presidente y sí la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se incluyeron en ese debate, según trascendió, la reforma laboral que será nuevamente tratada por el Senado luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, el Régimen Penal Juvenil (tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y será tratada el jueves en el Senado) y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, a tratarse el viernes junto a la reforma laboral y con altas chances de ser aprobado. La ley de Glaciares, que comenzará a debatirse esta semana también en el Senado, es otra de las prioridades de la gestión libertaria, en acuerdo con las provincias mineras.

El Gobierno tiene en carpeta otras iniciativas legislativas, como una nueva ley de financiamiento universitario, a tratarse el próximo mes, o una nueva ley de Inteligencia que incluya parte del decreto 941, emitido en enero pasado, aunque este último está en preparación, según contaron ayer a LA NACION fuentes de la SIDE.

La última vez que Milei había juntado a todo su gabinete fue el 22 de diciembre pasado, en la quinta de Olivos, una reunión en la que el presidente regaló a sus ministros el libro “defender lo indefendible” del pensador liberal Walter Block. Para encontrar la última reunión de gabinete en Casa Rosada encabezada por el Presidente hay que remontarse hasta el 26 de noviembre pasado.

