Invitado al programa Mirá, emitido por LN+, Javier Milei opinó este viernes sobre las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para combatir la crisis acrecentada por la pandemia del coronavirus y fue contundente: "Si Argentina no hace un giro, seremos la villa miseria más grande del mundo".

"Veo una situación extremadamente delicada. Si bien el país va a tener un rebote como tuvieron todos los países del mundo, este Gobierno le apuntó parte del brazo derecho a esa recuperación", sostuvo el economista.

Para Milei, la recuperación económica "ya tiene un techo importante" porque "hay decenas de miles de empresas que quebraron y se perdieron 4 millones de puestos de trabajo".

Por otra parte, sentenció que el país "no tiene muchas chances" de generar una recuperación sólida y sostenible. "No solo no crecíamos desde el 2011, sino que la Argentina no cubre los niveles mínimo de inversión como para reponer el capital", expresó.

"Vamos a una situación de una productividad menor con cada vez más pobres. Ya tenemos 50 por ciento de la población pobre. Si la Argentina no hace un giro cierto, contundente y de 180°, en menos de 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", agregó el economista.

Milei se refirió también a la emisión monetaria en medio de la crisis. "El Gobierno critica algunas posiciones que ni siquiera las conoce, pero la política monetaria actúa con rezagos. El encierro generó la falsa idea de que la inflación no estaba, y una vez que empezás a liberar la economía, comienzan los problemas", dijo.

"En materia inflacionaria, Argentina se viene de cara a un desastre enorme", concluyó, haciendo principal hincapié en contra de la cuarentena decretada por el Covid-19.

