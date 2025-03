Javier Milei suspendió su viaje a Israel en medio de otra marcha por los jubilados y turbulencias económicas

El segundo paso del presidente Javier Milei por el Muro de los Lamentos, donde se emocionó en febrero pasado, y su proyectado encuentro con su aliado político el primer ministro Benjamín Netanyahu deberán esperar.

En medio de una semana con severas turbulencias en los mercados, a la espera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el inicio de una jornada marcada por una nueva marcha en contra del ajuste a los jubilados en las cercanías del Congreso, el Presidente canceló su viaje a Israel, cuyo comienzo estaba -hasta ayer- previsto a partir del sábado próximo y por espacio de cuatro días. Estaba previsto también que, como de costumbre, participara del viaje la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada por estas horas del cierre de alianzas y listas de cara a las trascendentes elecciones legislativas porteñas del próximo 18 de mayo.

La semana pasada, luego de los violentos incidentes en las adyacencias del Congreso durante la marcha por los jubilados, el Gobierno canceló la primera parte del viaje, que consistía en llegar a Madrid para recibir, el viernes 21, el premio “Galardón de Salamanca” del think tank libertario El Club de los Viernes, una actividad organizada por dirigentes de ese grupo y miembros de la delegación diplomática argentina en España, suspendida sin fecha según figura en el sitio web del club, cuyo lema es la lucha contra “la hegemonía de las ideas socialdemócratas en el ámbito intelectual y de los medios de comunicación”. En aquel momento, las razones off the récord que dio el Gobierno tuvieron que ver con la “preocupación” del Presidente por la situación derivada del temporal en Bahía Blanca.

“Lo de Israel se hace porque es visita de Estado”, recalcaban el lunes voceros del Presidente, horas antes de que Milei decidiera no concurrir a la esquina de Suipacha y Arroyo, donde se recordó el aniversario número 33 del atentado a la embajada de Israel en el país.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu

El encuentro con el primer ministro Netanyahu, un discurso ante la Knéset (parlamento israelí) y la firma de un memorándum conjunto contra el terrorismo eran los puntos fuertes de la agenda presidencial prevista hasta hace horas. De hecho, el lunes estuvo en la Casa Rosada, reunido con el Presidente, el canciller Gerardo Werthein, y aunque no hubo información oficial sobre la agenda de ese encuentro, los preparativos para el viaje habrían formado parte de la agenda.

El fin de la frágil tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza agregó ayer un elemento adicional para suspender el viaje, que será “reprogramado” según fuentes oficiales, probablemente en dos meses. Pero lo cierto es que la demanda de dólares y el desafío que suponen las protestas contra la gestión oficial, por segundo miércoles consecutivo, convencieron al gobierno libertario de cancelar el periplo.

Noticia en desarrollo

Jaime Rosemberg Por

