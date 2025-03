Marcha de los jubilados, en vivo: la protesta en el Congreso hoy minuto a minuto

📌10.03 | Controles

El gobierno nacional montó un fuerte operativo en la previa de esta nueva marcha de los jubilados, una semana después de la violenta movilización que ocurrió el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso.

A cargo de la movida está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encomendó a las fuerzas federales a hacer controles ya desde anoche, cuando agentes de la Gendarmería con colaboración de personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) revisaron los ingresos en la autopista Córdoba-Rosario-Buenos Aires.

Efectivos de Prefectura en el operativo en el centro

Esta mañana, en tanto, el Palacio Legislativo amaneció vallado. Es que más allá de la marcha, a la que convocaron organizaciones sociales, sindicales y políticas -como las dos CTA, La Cámpora, la izquierda y Argentina Humana, de Juan Grabois- habrá en el recinto de Diputados una sesión en la que el Gobierno busca que le avalen el decreto para firmar un nuevo acuerdo con el FMI.

Desde el Ministerio de Seguridad evitaron precisar el número de efectivos desplegados ante la pregunta de LA NACION.

Vallas en el exterior del Congreso

En tanto, los puentes de acceso a la Ciudad y las terminales ferroviarias son controladas por las fuerzas a cargo de Bullrich. Desde la Casa Rosada colocaron un mensaje para intimidar a los que reclamen hoy. “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”, advirtieron en estas pantallas y pidieron a la empresa estatal Trenes Argentinos que replicara eso en las distintas vías de comunicación de las paradas, entre ellas los altoparlantes.

Carteles en las estaciones de tren

Asimismo, la Policía de la Ciudad colabora con el despliegue. Según lo que pudo averiguar este medio, habrá 900 efectivos de la fuerza porteña dispuestos en el tercer anillo de contención.

Controles por la noche en los accesos a la Ciudad

El martes, el gobierno de Jorge Macri retiró 350 contenedores de residuos para evitar que sean vandalizados y también aportará para este día 600 agentes de tránsito para ayudar con la circulación.

Anoche retiramos preventivamente 350 contenedores de la zona del Congreso.



Serán ubicados nuevamente cuando finalice la manifestación y también desplegaremos, como es habitual en estos casos, el operativo especial de limpieza para dejar el barrio limpio y ordenado. pic.twitter.com/9W3F0odfTI — Ignacio Baistrocchi (@ibaistrocchi) March 19, 2025

10.50 | Fuerte operativo en Retiro

Retiro, donde tienen sus cabeceras tres líneas ferroviarias que se ramifican hacia lo profundo de la zona norte del conurbano, es el enclave con mayor presencia policial en los accesos a la Capital. Desplegados en grupos tanto en los andenes y como en la Avenida Ramos Mejía, hacia la cual desembocan las salidas de las estaciones, “semblantean” a los pasajeros que bajan de las formaciones y salen a la calle. Hasta el momento no hubo incidentes ni presencia notoria de manifestantes.

En Constitución, en tanto, hay mucho menos policías, pero el movimiento de pasajeros también es escaso para la hora. En diálogo con LA NACION, un agente que está a cargo de uno de los grupos operativos preventivos dijo que se espera que las columnas de manifestantes identificados con partidos políticos, organizaciones sociales o sindicatos comiencen a llegar a partir del mediodía.

En el eje de la Avenida 9 de Julio, por otra parte, el panorama es, a esta hora, tranquilo. En la bajada de la autopista desde el sur (es decir, desde el Puente Pueyrredón, clásica plataforma de acceso de columnas de manifestantes) el movimiento era el habitual, y los ómnibus y transportes en los que generalmente arriban los grupos organizados a las marchas brillaban por su ausencia a media mañana.

En tanto, a las 10.45 un helicóptero de la Policía Federal comenzó a sobrevolar la zona del Congreso

10.45 | Zaracho contra Bullrich

La diputada nacional del espacio de Juan Grabois, Natalia Zaracho, dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es “fanática de la sangre y la represión”.

Atentado a la república es que Caputo tome deuda (otra vez), que tengamos un presidente estafador y que sea ministra de seguridad una perversa fanática de la sangre y la represión pic.twitter.com/ZjToBtrHLD — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) March 19, 2025

10.28 | Mensaje de Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió a quienes reciben planes sociales que denuncien en la línea 134 si alguien los obliga a marchar por los jubilados esta tarde. “No te dejes extorsionar”, dijo.

No te dejes extorsionar. Si alguien te amenaza con quitarte tu plan, llamá a la línea 134. pic.twitter.com/c7bSKr8T0F — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 19, 2025

10.27 | Críticas de Ofelia

Libertad es cuando estás tomándote el tren y una voz en el altoparlante te dice que si te acercas a una protesta por las jubilaciones te van a cagar a palos — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) March 19, 2025

10.24 | Donda llama a ir a “la calle”

La SIDE en la Rosada, la gendarmería revisando autos, amenazas en los trenes: ¡en qué momento perdimos el Estado de Derecho?



Así quieren votar un nuevo pacto con el FMI que condena a generaciones enteras. No lo vamos a permitir. Hoy, todas y todas a la calle. — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) March 19, 2025

10.01 | Milei pospone el viaje a Israel

El Presidente de la Nación ha decidido postergar su viaje a Israel previsto para los próximos días.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2025

09.53 | Tuit del diputado Toniolli (UP)

sabés que lo que se va a votar en el congreso es una mierda cuando desde la plaza se ve así: pic.twitter.com/tzVOt0gUbl — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) March 19, 2025

09.33 | Bregman, contra el protocolo de Bullrich

#AHORA Presentamos HABEAS CORPUS, AMPAROS y DIVERSAS MEDIDAS CAUTELARES junto a jubilados y a nuestro organismo @ceprodh para que se garantice la integridad física, el derecho a manifestar, de reunión y la libertad de expresión y ambulatoria de los jubilados y todos sector que se… — Myriam Bregman (@myriambregman) March 19, 2025

La Ciudad es intervenida por un ejército de ocupación de Bullrich, creando caos cuando una marcha no le agrada, gaseando, disparando y violando el más elemental federalismo establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Interior. Los jueces no pueden mirar para otro lado.… — Myriam Bregman (@myriambregman) March 19, 2025

09.32 | Oscar Parrilli: “No hay Estado de derecho”

El senador nacional de Unión por la Patria (UP) Oscar Parrilli cargó este miércoles contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial de la semana pasada, similar al previsto para esta jornada en la marcha de los jubilados en el Congreso.

“Bullrich es una ministra de la violencia institucional que hizo de las muertes un ADN de su historia política. Independientemente de los sectores en donde estuvo, siempre hubo muertes. Y creo que hoy está buscando que haya un muerto para atemorizar a la gente, así como cuando fue ministra de Mauricio Macri con Santiago Maldonado”, indicó Parrilli en diálogo con Radio Delta.

En la antesala de la movilización, el legislador de la Cámara alta cercano a Cristina Kirchner agregó sobre la funcionaria de Javier Milei: “Es perversa, violenta. Los argentinos tenemos que tener en claro que hoy no hay Estado de derecho. Es una situación límite en cuanto al nivel de represión que lleva adelante esta mujer”.

09.21 | Mensaje de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró que la Policía de la Ciudad haya detenido a uno de los responsables de incendiar el patrullero de esa fuerza, que fue quemado en la anterior manifestación por los jubilados.

“Que les quede claro: no van a quedar impunes. No vamos a descansar hasta que todos estos delincuentes sean detenidos y llevados a la Justicia”, indicó.

Felicitaciones a la @PoliciaCiudadBA por su rápido accionar. Uno de los responsables de incendiar el patrullero ya fue detenido.



Que les quede claro: no van a quedar impunes. No vamos a descansar hasta que todos estos delicuentes sean detenidos y llevados a la justicia. https://t.co/M8yw8puwkT — Jorge Macri (@jorgemacri) March 19, 2025

09.09 | Mensaje de Adorni

Las protestas nunca deben ser violentas. Fin. pic.twitter.com/TqbDjoJiR0 — Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2025

08.38 | El mensaje que el Gobierno puso en las estaciones de trenes

Carteles en las estaciones de tren

A pocas horas de que se inicie una nueva movilización frente al Congreso por los jubilados, el Gobierno utilizó el servicio de comunicación de todas las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para enviar un mensaje. A través de las pantallas de las estaciones de trenes y el sistema de audio se advirtió que “la policía va a reprimir todo atentado contra la República”.

“Protesta no es violencia”, fueron las palabras oficiales que eligieron desde Casa Rosada y que le pidieron a la empresa estatal Trenes Argentinos que replicara en las distintas vías de comunicación que hay en las paradas ferroviarias, entre ellas los altoparlantes, según pudo saber LA NACION. Generalmente, desde estas pantallas y el sistema de audio se transmiten campañas de distinto tipo o cuestiones vinculadas al servicio de los trenes.

No es la primera vez que desde un gobierno utilizan este método para llevarle un mensaje determinado a la sociedad. En 2023, desde la gestión de Alberto Fernández utilizaron las pantallas de las estaciones de trenes, y en un intento de acelerar el ingreso al ballottage del oficialista Sergio Massa, publicaron las siguientes frases: “Tarifa trenes Massa 56,23 pesos; tarifa trenes [Javier] Milei 1100 pesos; tarifa trenes [Patricia] Bullrich 1100 pesos”. No fueron los únicos. “Cuando te hablan de subsidio esa es la diferencia en tu precio”, agregaron.

08.22 | Programa de recompensas

Ofrecemos $.10.000.000 de recompensa a quienes aporten datos para identificar y detener a los violentos del miércoles 12 y a quienes organizaron los disturbios y delitos.

Ley y Orden! pic.twitter.com/tnAvw4tzJx — Fernando Soto (@Doctor_Soto) March 19, 2025

07.55 | Acuerdo con el FMI: el oficialismo alcanzó el dictamen para ratificar el DNU de Milei

Por Laura Serra

En una nueva jornada de agitación en los mercados financieros, el oficialismo buscó dar una señal de calma y despachó, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un dictamen de mayoría que ratifica el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a sellar un acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alcanzado este objetivo –el dictamen–, el oficialismo lo llevará al recinto de la Cámara de Diputados. La sesión especial está citada este miércoles, a las 10, previo a la nueva movilización que fuerzas opositoras y de izquierda convocaron frente al Congreso en defensa de los jubilados. En la sesión los libertarios esperan validar el DNU con el apoyo de los bloques aliados y dialoguistas; con esta aprobación buscarán garantizar su vigencia, neutralizando al kirchnerismo y la posibilidad de voltearlo en el Senado.

El oficialismo destrabó el dictamen con el guiño del senador formoseño Francisco Paoltroni. Tal como anticipó a LA NACION, el legislador presentó un dictamen propio, aunque en disidencia. Al oficialismo le dio igual: lo único que le importaba era reunir el voto de la mayoría absoluta de la Comisión Bicameral (nueve firmas sobre un total de 16 integrantes) para emitir dictamen.

07.23 | Mapa de cortes por la marcha

📣 IMPORTANTE - Marcha 19/03



La Ciudad informa que hoy habrá 900 efectivos de la Policía porteña que estarán afectados al operativo por la Marcha al Congreso.



Además, el tránsito estará cortado desde las 9 horas en el perímetro comprendido entre Paraná y su continuación Sáenz… pic.twitter.com/aRKPyqAwZq — Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) March 19, 2025

07.01 | Reunión de LLA

La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a El Jefe.



Somos el escudo territorial en la Batalla Cultural que nos encomendó el Presidente @JMilei. Lo mejor está por venir. VLLC!!!@KarinaMileiOk @romidiezok… pic.twitter.com/9M6kJuiotv — Sebastián Pareja (@SPareja_) March 19, 2025

06.40 | Desafío a Milei: otra marcha de jubilados pone al Gobierno a prueba por el control de la calle

Por Javier Fuego Simondet y Nicolás Balinotti

Adiferencia de la movilización en apoyo a los jubilados de la semana pasada, cuando resultó difícil identificar a un grupo detrás de la protesta que terminó en represión policial, la convocatoria para esta tarde se anticipa más organizada, con agrupaciones políticas, sindicales y movimientos sociales en la primera línea, lo que le daría un marco de mayor contención al reclamo callejero.

A pedido de la mesa coordinadora de jubilados, que recibieron el apoyo de las dos vertientes de la CTA, se consensuó con los diferentes sectores convocantes desplazar esta vez del centro de la escena a los presuntos barrabravas. Si bien se abrieron negociaciones con los referentes de las hinchadas, las barras de los principales clubes del país decidieron mantenerse otra vez al margen y no participar de la manifestación, según averiguó LA NACION de fuentes del Ministerio de Seguridad y operadores políticos y sindicales acostumbrados a tratar con las barras. El miércoles pasado hubo solo cinco de los 114 detenidos relacionados con la violencia en el fútbol, según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La de hoy será otra prueba para el Gobierno sobre el control de la calle.

06.24 | Un día con pronóstico reservado

Un día con pronóstico reservado Alfredo Sábat

Por Joaquín Morales Solá

Mientras el dólar pegaba este martes un inesperado brinco, vibración que afectó también en el exterior a las acciones de empresas argentinas, la Capital vivía las vísperas de dos días, miércoles y jueves, signados por posibles decisiones del Congreso y su repercusión en la calle. “Pronóstico reservado”, repetían senadores y diputados cuando se les preguntaba cómo será el miércoles azaroso. No obstante, fuentes de la Cámara de Senadores consideraban improbable que se realice el jueves la sesión de ese cuerpo pedida por el oficialismo y la oposición con intenciones muy diferentes. El peronismo le solicitó la reunión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta natural del Senado, para tratar los respectivos acuerdos senatoriales a los dos candidatos propuestos para jueces de la Corte Suprema, el jurista Manuel García-Mansilla y el actual juez federal Ariel Lijo. Supuestamente, el peronismo se apresta a rechazar los dos acuerdos y por eso quiere la reunión. El pedido del oficialismo mileísta es, por el contrario, para tratar el proyecto de ficha limpia, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que, de aprobarse en el Senado, dejaría fuera del juego electoral a Cristina Kirchner. En efecto, esa iniciativa dispone que no podrán ser candidatos (ni ejercer cargos públicos) quienes estén condenados por casos de corrupción en dos instancias de la Justicia. Es el caso de Cristina Kirchner, que fue condenada por un tribunal oral y por la Cámara de Casación a seis años de prisión por corrupción en el manejo de la obra pública en Santa Cruz. El expediente será enviado por Casación seguramente a la Corte Suprema, pero sería extraño que este tribunal acepte analizar un expediente con resultados idénticos en todas las instancias de la Justicia.

De todos modos, el Gobierno pidió el tratamiento de ficha limpia para espantar al peronismo (que considera ese proyecto un intento de proscribir a su jefa política) e impedir el quorum del Senado y el eventual rechazo de los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Senadores oficialistas argumentaron que, más allá de las diferencias de Javier y Karina Milei con Villarruel, es improbable que esta permita que se abra una sesión del cuerpo por cualquier razón. La oposición necesita los dos tercios de los votos presentes para agregar a cualquier agenda preestablecida el tratamiento de los acuerdos a los dos candidatos a jueces supremos. Esta es una interpretación del reglamento; existe otra explicación, que indica que los acuerdos a jueces de la Corte deben darse en una sesión especialmente convocada y que, por consiguiente, tales acuerdos o rechazos no pueden ser impuestos en cualquier reunión. “La Cámara será citada especialmente en sesión de acuerdos por resolución de la Presidencia, y mediante cédula firmada por el secretario del cuerpo”, dice el artículo 23 del reglamento del Senado cuando se refiere a las sesiones para darles acuerdos a candidatos a jueces de la Corte. Con todo, un senador fue tajante: “Cualquier tema necesita el voto de los dos tercios para ser tratado si no está en el temario”. Punto. No habría ninguna excepción, según esa opinión, con los jueces de la Corte. Por eso, la vicepresidenta aspira a postergar la sesión para la próxima semana, al menos.

04.40 | Cómo se preparan los fotógrafos para cubrir la marcha al Congreso luego de lo que sucedió con Pablo Grillo

Los reporteros gráficos asistirán este miércoles a cubrir la marcha por los jubilados en las inmediaciones del Congreso pertrechados con cascos y máscaras antigases. Si bien ya se movían de esa manera desde la aplicación del protocolo antipiquetes, en el inicio de la administración libertaria, las prevenciones se multiplicarán tras lo sucedido con Pablo Grillo, el fotógrafo herido en plena manifestación la semana pasada.

En forma paralela, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) convocó para este miércoles a las 15 a una caminata denominada “Fuerza Pablo”, que partirá desde la sede de la entidad, en Venezuela 1433, y llegará hasta la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís, donde Grillo fue “herido de gravedad por parte de las fuerzas de seguridad” , indicaron los reporteros en un comunicado.

03.40 | Manuel Adorni advirtió a quienes vayan a la marcha que si hay violencia las fuerzas de seguridad volverán a intervenir: “Que se corran porque van a actuar”

Declaraciones Adorni 18 de marzo

El Gobierno anticipó que las fuerzas de seguridad intervendrán si se registran hechos de violencia durante la manifestación convocada para este miércoles en el centro porteño. “Aquel que mañana vaya a manifestarse pacíficamente y vea violencia, que se corra, porque las fuerzas de seguridad van a actuar. Si tienen que reprimir a los violentos, lo van a hacer”, advirtió anoche el vocero presidencial, Manuel Adorni, en LN+. Las declaraciones se produjeron en la previa de la nueva protesta, tras los incidentes registrados la semana pasada, que dejaron decenas de heridos y detenidos, incluido Pablo Grillo, quien continúa internado en grave estado.

Adorni señaló que el Gobierno espera que la jornada se desarrolle en paz y que los manifestantes puedan expresarse sin inconvenientes. “De hecho, los que se manifiestan legítimamente, independientemente de que podamos no estar de acuerdo con ellos, merecen hacerlo en paz. Sin infiltrados, sin violencia, sin barras, sin tirapiedras, sin quemacoches”, afirmó el funcionario.

02.50 | El Gobierno de la Ciudad informó cómo será el operativo de tránsito para la marcha del miércoles 19 de marzo

Tras los incidentes que se produjeron en la última marcha de jubilados, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó el operativo de seguridad vial para la manifestación de este miércoles. Según informó el Ministerio de Seguridad porteño, se requerirá la presencia de 900 efectivos oficiales y se reordenará el tránsito en las inmediaciones del Congreso.

El tránsito permanecerá cerrado a partir de las 9, una hora antes de que comience la sesión convocada para tratar el DNU publicado por el gobierno nacional sobre el nuevo acuerdo con el FMI. Los vehículos no podrán circular por el perímetro comprendido entre las calles Paraná -y su continuación, Sáenz Peña-, Adolfo Alsina, Bartolomé Mitre y Ayacucho -y su continuación, Sarandí-. Además, señalaron que 600 agentes estarán reorganizando el tránsito en las calles para facilitar el paso.

02.10 | Ofrecen una recompensa para quienes presenten datos para identificar a quienes participaron de los incidentes en la marcha de jubilados

Tal como había anticipado la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, este domingo en LN+, el Gobierno ofrecerá una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas que presenten datos que permitan identificar a quienes participaron de los incidentes en la marcha de jubilados. Desde la cartera señalaron que buscan capturar a los “autores y responsables de haber promovido disturbios y delito en la zona del Congreso”.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, por medio de la Resolución 357/2025, donde se estableció como requisitos que los eventuales portantes de datos no debe haber intervenidos en los hechos y que la información debe ser útil, precisa y concreta. El pago estará a cargo del ministerio, luego de que se realice un informe que valide el mérito.

01.30 | Con Cristina Kirchner a la cabeza, el PJ cierra filas contra el decreto del FMI y sobrevuela la amenaza de expulsión para los diputados que lo voten

Por Mariano Spezzapria

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó una reunión “urgente” del Consejo Nacional del PJ, el órgano de conducción del principal partido de oposición, para ratificar en duros términos su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que persigue el Gobierno, y discutir acciones tendientes a bloquear el decreto de necesidad de urgencia (DNU) mediante el cual el presidente Javier Milei busca implementarlo con aval parlamentario.

Según pudo saber LA NACION, sobrevoló el encuentro una advertencia de expulsión para los diputados de la fuerza que, eventualmente, apoyen la iniciativa oficial. “Tenemos que ser claros: los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179/25 le estarían confiriendo al presidente Javier Milei las ´facultades extraordinarias´ que son fulminadas con nulidad insanable y absoluta en el artículo 29 de la Constitución Nacional”, indicó el PJ en un comunicado.

00.45 | Leandro Santoro anunció que será candidato a legislador porteño en un frente llamado “Es ahora Buenos Aires”

A dos meses de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, previstas para el 18 de mayo, el diputado Leandro Santoro anunció que será candidato a legislador porteño. Tal como adelantó LA NACION, no se presentará a través de la marca Unión por la Patria (UP), sino que será por medio de un frente llamado “Es ahora Buenos Aires”.

“Todos coincidimos en que Buenos Aires está abandonada. Se siente en el aire que hay un modelo agotado”, afirmó en una entrevista en el canal C5N y ató también su decisión a las tensiones e internas dentro de Pro y La Libertad Avanza. “La disputa que uno ve en las últimas semanas habla más de una banda que se está disputando un botín, como diría Patricia Bullrich, que del intento de dar una vuelta de página de lo que fue un modelo con luces y sombras, pero que hace mucho tiempo nos tiene a la intemperie”, dijo.

