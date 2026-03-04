La Casa Blanca confirmó la cumbre de Trump en Miami a la que asistirá Milei

WASHINGTON.- En plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, la Casa Blanca confirmó este miércoles que Donald Trump encabezará una cumbre el próximo sábado en Miami con la participación de líderes de 12 países aliados de Estados Unidos en América Latina, entre ellos el presidente Javier Milei.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, encargada de hacer el anuncio oficial, señaló que el objetivo de esta la cumbre -llamada “Escudo de las Américas”- es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami, propiedad del magnate.

El saludo entre Donald Trump y Javier Milei en la primera sesión del Consejo de la Paz, en Washington. SAUL LOEB - AFP

Aunque inicialmente se había informado la invitación del mandatario republicano a seis presidentes de la región, Leavitt dijo que habrá representantes de 12 países, entre ellos la Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago. Sin dar nombres, añadió que “quizás” se sumen otros.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Alex Brandon - AP

“El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente", remarcó.

Aunque la cumbre no estaba en duda oficialmente, la escalada bélica en Medio Oriente que desató la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán podría haber alterado los planes de Trump de los próximos días. El anuncio de Leavitt fue la confirmación oficial de la invitación del presidente norteamericano a sus aliados regionales.

El 11 de febrero pasado había trascendido la invitación de Trump a Milei y a los presidentes paraguayo, Santiago Peña; boliviano, Rodrigo Paz; salvadoreño, Nayib Bukele; ecuatoriano, Daniel Noboa, y hondureño, Nasry Asfura, todos aliados del líder republicano.

Tras participar de la cumbre en Miami, Milei y su comitiva se trasladará a Nueva York para participar de la “Argentina Week”, que comenzará en esa ciudad el 9 de marzo. Será el decimoquinto viaje del líder libertario a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, hace poco más de dos años.

La administración libertaria tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional, y la Casa Blanca ha destacado, por medio de distintos funcionarios, que el vínculo con la Argentina es estratégico para sus intereses en la región.

Además, la ayuda financiera del Tesoro norteamericano previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre fue un respaldo crucial para la Casa Rosada, y ambos gobiernos sellaron el mes pasado un amplio acuerdo recíproco de comercio e inversiones.