Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos para apoyar a Donald Trump y reunirse con empresarios

Envalentonado por el triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, y por el continuo crecimiento de la “ola azul”, de la que se considera precursor, el presidente Javier Milei viajará la semana próxima a Estados Unidos. El viaje, que durará tres días y tendrá a la ciudad de Washington como sede de sus actividades y compromisos, servirá para escenificar un nuevo respaldo para el presidente Donald Trump, tres semanas antes de los comicios de medio término en ese país, que definirán el último tramo de la administración republicana.

En principio, desde el Gobierno confirmaron la presencia de Milei, el miércoles próximo, en la Official Hispanic Heritage Gala, organizada en el auditorio Andrew Mellon por el Latino Wall Street y La Derecha Diario, que controlaba el empresario de medios Fernando Cerimedo (actualmente detenido en Bolivia) y que ahora dirige el español Javier Negre. Además de Milei, que ya participó en viajes anteriores de galas de organizaciones con similares perfiles ideológicos liberales, como el Instituto Milken o el Atlantic Council, están invitados los líderes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Matt y Mercedes Schlapp, el exsenador republicano y actual tesorero del gobierno trumpista Brandon Beach, y Eduardo Bolsonaro, hermano de FlAvio e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que vive actualmente en Estados Unidos.

“El evento nucleará a líderes políticos, empresarios, inversionistas, diplomáticos y figuras influyentes para impulsar la libertad económica, el liderazgo hispano y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América latina”, afirma en redes sociales La Derecha Diario en la promoción del evento militante. Las entradas para participar de la gala, en la que no se prevé la presencia del mandatario norteamericano, van desde US$ 3000 hasta US$ 10.000, precio que permite una ubicación cercana al presidente argentino, según el sitio de la Gala Hispánica.

La probable foto de Milei con Bolsonaro también tendrá fines electorales, de cara al balotaje entre el dirigente liberal y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 25 del mes en curso. “En un momento en el que las encuestas le daban derrota a Bolsonaro, el Presidente viajó, brindó su apoyo y el resultado fue el que todos conocen en el balotaje. Por supuesto, hay un apoyo del Presidente y hay un deseo y un anhelo de que Brasil también elija las ideas de la libertad”, afirmó ayer el vocero presidencial Adrián Ravier, sin descartar un eventual viaje del Presidente durante o después de la segunda vuelta electoral en Brasil.

La agenda

Para el jueves 15, Milei tiene en agenda una reunión con la Cámara de Comercio norteamericana, cuya sede queda a pocas cuadras de la Casa Blanca, que nuclea un nutrido grupo de grandes empresarios, reunión en la que brindará un discurso. Y por la tarde, está invitado (sin confirmación por el momento) a una reunión en la sede de la embajada argentina, que encabeza Alec Oxenford, de la que participarán el empresario Marcelo Mindlin, en su carácter de presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Ihra), y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de los Estados Unidos en el monitoreo y combate al antisemitismo.

Será este el quinto viaje presidencial a los Estados Unidos en lo que va del año, y el número 19 desde que asumiera la Presidencia. Su último paso por ese país fue hace pocos días, oportunidad en la que participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en la que criticó duramente a esa organización, definió como “causa nacional” la disputa con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas. Se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sin encuentro con Trump, dialogó con el secretario de Estado Marco Rubio en los márgenes de la asamblea.

Allí, Milei llegó junto al canciller Pablo Quirno, actualmente en Singapur de visita oficial, y que también participará de ese viaje. No viajaría Karina Milei, que sí formó parte de la delegación oficial a la Argentina Week, y que prevé quedarse en Buenos Aires para afrontar en la mesa política temas que el Poder Ejecutivo considera urgentes, como los proyectos de reforma política y el Presupuesto, que se debaten en el Congreso y que el Gobierno busca aprobar con la ayuda de los gobernadores y partidos aliados.

Pocos días después de su regreso, proyectado para el viernes 16, Milei volverá a viajar, pero esta vez a España. Desde el Gobierno confirmaron que el primer mandatario viajará el lunes 19 a ese país, para participar de una actividad junto al gurú liberal Jesús Huerta de Soto, pero sobre todo para apoyar a su aliado, el partido Vox, en la previa de las elecciones convocadas por el presidente socialista Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.