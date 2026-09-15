Javier Milei y sus medidas, en vivo: Bullrich se volvió a diferenciar e hizo referencia a “los límites del Ejecutivo”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Milei vs. el kirchnerismo: la puja por Vaca Muerta y las delicias de la inflación
El proyecto mileísta corre con una desventaja competitiva: una oposición dura kirchnerista que llegará a 2027 con motivaciones recargadas para recuperar el poder. Un sistema de tres incentivos que hacen del próximo proceso electoral un escenario político novedoso, y por eso más impredecible. Primero, Vaca Muerta como una caja multimillonaria disponible como la política nunca tuvo. Segundo, una macroeconomía relativamente ordenada, con el ajuste electoralmente costoso ya realizado y los beneficios en marcha de una inflación a la baja: un contexto que le ha sido negado a los candidatos presidenciales de las últimas cinco elecciones, por lo menos. Tercero, un caballito de batalla kirchnerista: una disciplina electoral bien entrenada, capaz de suspender las internas feroces y alinearse detrás del poder en pos de recuperar la Presidencia, aunque no se sostenga a la hora de gobernar.
“Lo van a querer golpear con de todo”, es la visión de un empresario que votó a Milei en el balotaje, aunque no es mileísta. Para Milei y los libertarios, 2025 estuvo signada por “el golpismo” kirchnerista. En esa visión, el Congreso fue el ámbito de una lucha descarnada: el oficialismo insiste con interpretar las batallas legislativas por las emergencias en el Garrahan, la discapacidad y el financiamiento universitario como intentonas en contra del equilibrio fiscal, es decir, en contra del corazón del modelo mileísta. Esa conexión entre reordenamiento macroeconómico de la gestión Milei y gobernabilidad es la base para la interpretación oficialista de la avanzada parlamentaria opositora del año pasado. La Ley de presupuesto que se debatirá en breve va a caer en la misma lógica política.
El Gobierno crea un nuevo estatuto para la SIDE y lanza cambios en la formación de agentes de inteligencia
A través de un comunicado, el Gobierno anunció que aprobará mediante un decreto presidencial el nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comenzará a regir a partir de 2027. Según detalló el Poder Ejecutivo, el objetivo será incorporar reglas permanentes para “profesionalizar” a quienes integran el sistema y se implementarán cambios, como ascensos por desempeño y valores de capacitación actualizados.
“Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. [El nuevo estatuto] sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, señaló.
Un dirigente social le llevó al Papa un crudo diagnóstico del gobierno de Milei antes de su visita al país
Cuando faltan menos de dos meses para la visita del papa León XIV a la Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le entregó al Sumo Pontífice un informe crítico de la gestión del presidente Javier Milei, en el que alerta sobre problemáticas como la pobreza, el endeudamiento familiar, la salud mental, los “discursos de odio”, la “criminalización de la protesta” y, en particular, la situación de los jubilados y los trabajadores.
El titular de la UTEP (la pata sindical de los movimientos sociales alineados, en su mayoría, con el peronismo) y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, llevó el diagnóstico al santo padre en una audiencia privada, luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales, que se realizó el sábado.
Milei reunió a sus legisladores y les dio una charla sobre economía, con eje en la comunicación y el rumbo a profundizar
En el comienzo de una semana intensa a nivel legislativo y con importantes discusiones por delante, Javier Milei recibió desde las 15.30 en la Casa Rosada a los diputados y senadores de su espacio. Pese a que se especulaba con que la agenda del Congreso formaría parte del encuentro, que se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas, la charla se focalizó exclusivamente alrededor de temas económicos.
En el encuentro, de casi tres horas, el mandatario, según comunicaron en la Casa Rosada, “destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico”, en línea con lo que había hecho esta mañana en la reunión de Gabinete.
Un exintendente bonaerense propone crear una policía militar para el conurbano
El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.
Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, de La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.
Una intendenta peronista del conurbano inauguró una sala escolar que lleva su nombre
La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra (PJ), sumó una nueva polémica tras haber nombrado, hace un mes, a su marido y exintendente, Jorge Ferraresi, en un cargo municipal. La jefa comunal inauguró una sala multimedia que lleva su nombre, en una escuela secundaria de la localidad de Gerli.
Sierra encabezó la inauguración de la sala multimedia de la escuela secundaria Nº4, de Gerli, y escribió, en su cuenta de la red social Instagram: “Me emociona profundamente que hayan decidido ponerle mi nombre, es realmente un honor. Tenemos las mejores escuelas del país porque creemos que la educación pública es un derecho para todos y todas, y por eso debe tener la mejor calidad”.
Malvinas: el Reino Unido refuerza la defensa militar de las islas con cuatro aviones caza
El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.
El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
Patricia Bullrich se diferenció de Milei y ensayó una enfática defensa de la libertad de prensa y de expresión
La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, ensayó una clara defensa del gobierno de Javier Milei, pero volvió a tomar distancia de las posturas adoptadas por el jefe del Estado al destacar, en una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, su respeto por las libertades de prensa y de expresión y de la protección que la Constitución Nacional le otorga al ejercicio del periodismo.
Sin que nadie se lo preguntara - de hecho, estaba en su exposición inicial-, la senadora reconoció que había “discusiones respecto a la calidad institucional” y “cuestiones respecto a la prensa”, tras lo cual aseguró que no pensaba eludir dos temas que consideró “fundamentales: cuál es el límite del Ejecutivo respecto de los demás poderes y cuál es el límite del Ejecutivo respecto a un principio general que es la libertad de expresión”.
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