Javier Milei y sus medidas, en vivo: Caputo defendió el rumbo económico y dijo que el Presidente tiene “coraje”
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Se agota el tiempo de las reformas
Faltan poco más de dos meses para que se cierre el período legislativo. Ese plazo es importante porque el Gobierno parece obsesionado con cambiar la legislación electoral vigente, sobre todo con la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). Resulta, y de ahí lo perentorio de aquel plazo, que la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada en la que advierte quelas reglas del juego deben respetarse cuando se avecinan las elecciones. Los jueces de esa Cámara (Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas) escribieron la oportuna resolución porque el proyecto de reforma política que ahora debate el Senado incluye algunos cambios esenciales para los comicios, justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales en las que Javier Milei aspira a renovar su mandato.
Las 10 claves para entender cómo se moverán el dólar, los precios y los salarios
El Gobierno presentó este mediodía la radiografía que espera para el año electoral en materia económica. Según el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso, se presume un crecimiento del PBI del 4% anual, el dólar promedio mayorista se proyecta en $1847,6 en diciembre y la inflación estaría “desacelerando” al 18% interanual en el mismo período.
El principal foco está puesto en el mantenimiento del superávit primario. “De cara a 2027, el mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas se consolidará como la regla fiscal inalterable de esta administración, previendo lograr por cuarto año consecutivo un excedente financiero en las cuentas públicas nacionales. Cabe destacar que se trata de un hecho inédito en la historia del país al lograrse en un contexto sin default”, afirmó el Ministerio de Economía en una síntesis de la hoja de ruta.
Reino Unido desafía a la Argentina y anuncia protección a las empresas que operan en Malvinas
El gobierno de Reino Unido publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino.
En el documento “Hacer negocios con las islas Malvinas [Doing business with the Falkland Islands en el título original]” publicado en el sitio oficial de la administración, incentivaron a las compañías a trabajar en las islas y hablaron de actividad económica “legítima” en el archipiélago. En el texto también argumentaron que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar la ley en las islas.
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Se presentó el presupuesto: el Gobierno prevé una inflación del 18% para 2027 y un dólar que llegará a $1847,60 a fin de año
El gobierno dio a conocer los ejes principales del Presupuesto 2027 que este martes ingresó a la Cámara de Diputados. Las previsiones se discutieron en la reunión de la mesa política, que se extendió por más de tres horas y media. Allí se abordaron dos temas centrales: las principales variables económicas previstas para 2027 y la agenda legislativa.
De acuerdo a la información, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027. “Se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento”, sostuvieron. Entre otros supuestos, el Presupuesto 2027 estima que la inflación acumulada en el año será del 18% (21,1% promedio durante 2026), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.
“Cambien Shenzhen por Argentina”: la chicana de Caputo a un periodista para defender el rumbo
“¿Qué estamos haciendo? Curiosamente, lo explicó muy bien un periodista kirchnerista”, chicaneó Luis Caputo al describir el rumbo del modelo. De esta manera, el ministro de Economía picanteó a Diego Iglesias, quien viajó a la ciudad de Shenzen y contó desde allí el crecimiento económico de China.
“Él está en China; si ustedes cambian Shenzhen por la Argentina, es exactamente lo que estamos haciendo. La explicación que da él es perfecta”, acotó el titular del Palacio de Hacienda durante su discurso en el Día de la Exportación junto a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), antes de pasar un video con el testimonio de Iglesias.
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