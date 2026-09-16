Javier Milei y sus medidas, en vivo: Caputo defendió el rumbo económico y dijo que el Presidente tiene “coraje”

El Gobierno presentó este mediodía la radiografía que espera para el año electoral en materia económica. Según el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso, se presume un crecimiento del PBI del 4% anual, el dólar promedio mayorista se proyecta en $1847,6 en diciembre y la inflación estaría “desacelerando” al 18% interanual en el mismo período.

El principal foco está puesto en el mantenimiento del superávit primario. “De cara a 2027, el mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas se consolidará como la regla fiscal inalterable de esta administración, previendo lograr por cuarto año consecutivo un excedente financiero en las cuentas públicas nacionales. Cabe destacar que se trata de un hecho inédito en la historia del país al lograrse en un contexto sin default”, afirmó el Ministerio de Economía en una síntesis de la hoja de ruta.