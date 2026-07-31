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Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la cadena nacional y el proyecto de cambios en el BCRA

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei, en cadena nacional
El presidente Javier Milei, en cadena nacionalCaptura

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Y un día Milei descubrió el nacionalismo

Claudio Jacquelin
Claudio Jacquelin

Era la estación que faltaba, pero a la que finalmente llegó. Un día Javier Milei descubrió el nacionalismo como insumo para tratar de recuperar imagen y soporte político. Lo que hasta ahora había estado ausente en su narrativa y lo diferenciaba de sus pares de la nueva derecha mundial lo encontró en el último campeonato mundial de fútbol.

La llamada “ola antiargentina”, calificada por el Gobierno como “campaña antiargentina”, desatada e instalada en redes sociales, especialmente en las instancias finales de la Copa, aportó el contexto para que un nuevo eje discursivo y de acción fuera adoptado por Milei.

La trastienda de la cadena nacional: el tono que le quiso imprimir Milei, ensayo con Caputo y puesta en escena contra la “alta política”

Paula Rossi
Paula Rossi

Javier Milei encarnó este jueves una cadena nacional para hablar sobre una institución que cruzó su vida pública: el Banco Central. Como economista, rompió maquetas y destruyó piñatas que emulaban el BCRA. Como candidato, dijo que lo iba a cerrar. Ya mandatario, optó por una opción más pragmática: cambiar su eje fundacional y volver a llevarlo a la defensa del valor de la moneda, distinto a aquel que estipuló en 2012 el kirchnerismo.

Milei montó 14 minutos que quiso que fueran “sanguinarios”. Así se lo dijo a las personas que hablaron con él de esta puesta. Ese era el modo que pretendía imprimirle al anuncio del proyecto de reforma en la carta orgánica de la entidad monetaria, que irá al Congreso acompañado por un “grillete fiscal” -el shutdown al estilo argentino-, una reforma del mercado de capitales y otra del mercado de los seguros.

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Los detalles de las reformas que anunció Milei para blindar su plan económico

Agustín Maza
Agustín Maza

El presidente Javier Milei anunció este jueves por la noche, en cadena nacional, el envío al Congreso de un paquete de proyectos que el Gobierno considera el andamiaje institucional de su programa económico. La iniciativa incluye la modificación de la Carta Orgánica para el Banco Central (BCRA), una regla de equilibrio en las cuentas públicas permanente bautizada como “grillete fiscal” y cambios en los mercados de capitales y de seguros.

Milei aseguró que se trata del “conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años” y sostuvo que busca dar rango legal a los principales pilares de su programa económico y dificultar que futuras administraciones los reviertan. Fuentes de Casa Rosada comentaron a LA NACION que este viernes ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto para modificar el estatuto de la autoridad monetaria, pero no precisaron cuándo lo harán las otras iniciativas.

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Milei enviará al Congreso un proyecto para reformar la carta orgánica del Central

El presidente Javier Milei presentó este jueves en cadena nacional la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa que busca limitar las funciones de la entidad a la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, y reforzar la independencia de sus autoridades. El proyecto también contempla restricciones a la distribución de dividendos derivados de las operaciones de liquidez y la eliminación de las denominadas letras intransferibles.

El mandatario sostuvo que la iniciativa forma parte de un programa más amplio de reformas. En ese sentido, anunció la creación del denominado “grillete fiscal”, un mecanismo que prevé la puesta en marcha de un shutdown en caso de que el Congreso no restablezca el equilibrio de las cuentas públicas.

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