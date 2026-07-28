Javier Milei y sus medidas, en vivo: lo que dejó la visita de Georgieva, el cruce con Lula y el paro nacional de ATE
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Tras el repunte de junio, cayó más de seis puntos la confianza en el Gobierno
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), volvió a caer en julio luego del repunte registrado en junio, que había puesto fin a una serie de seis bajas consecutivas. El indicador retrocedió 6,5% respecto del mes anterior para la administración de Javier Milei.
La medición, elaborada por la UTDT a partir de un estudio de la consultora Poliarquía, se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. En junio había alcanzado 2,07 puntos, tras registrar una suba mensual del 3,9%.
ATE convocó a un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto
El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, convocó a un paro nacional con movilización para el próximo lunes 3 de agosto. El sindicato marchará hacia el Ministerio de Economía en reclamo por mejoras salariales. El anunció se comunicó a través de redes sociales.
“Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei“, sostuvo Aguiar.
Recrudece en redes la batalla por la ley de defensa de las librerías que el Gobierno quiere eliminar
Con la intervención pública desde su cuenta de X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, abogó este fin de semana por la derogación de la ley 25.542 de defensa de la actividad librera, sancionada en noviembre de 2001, que establece que editores e importadores deben fijar un precio uniforme de venta al público de los libros. Ese precio (conocido como PVP) debe regir en cadenas de librerías y librerías independientes, supermercados y plataformas digitales (que no siempre la cumplen).
Una vez más me encuentro en las antípodas del pensamiento de @luisnovaresio que habla de crueldad por querer derogar la Ley 25.542. Me pregunto si Luis habrá leído lo que dice la ley. Me imagino que no, porque la ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos… https://t.co/VlIHBgc8ae— Fede Sturzenegger (@fedesturze) July 25, 2026
La norma vigente solo contempla descuentos del 10% o hasta el 20% (a docentes y estudiantes) en ferias del libro, y el descuento excepcional del 50% en programas de venta a bibliotecas y librerías, como pasa con el Programa Libro % de la Conabip y Librerías Aliadas, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la Feria de Editores.
Radiografía de la exclusión: casi la mitad de los jóvenes argentinos son vulnerables y crece el desánimo, alerta un informe de la UBA
Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que casi el 50% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años vive en condiciones de vulnerabilidad social. La investigación, que se propuso crear una especie de radiografía de la vida de los jóvenes argentinos que viven en contextos desfavorecidos, alerta sobre los altos índices de informalidad laboral y sobre un fuerte deterioro en la salud mental, marcado por altos índices de ansiedad y depresión. A pesar del entorno adverso, una amplia mayoría de la población estudiada aún percibe la educación como la vía principal para mejorar su futuro.
El relevamiento, titulado “Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro”, elaborado por Juan Cruz Esquivel y Felipe Vega Terra, plantea que la vulnerabilidad ya no es un fenómeno marginal, sino una característica estructural que afecta a más de 4,1 millones de jóvenes en todo el país.
Tras el escándalo en Brasil, Milei viaja a Perú para presenciar la asunción de Keiko Fujimori
El presidente Javier Milei emprendió esta noche un viaje a Lima, Perú, para la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, que se concretará este martes al mediodía. En la antesala de la ceremonia de asunción, ambos mantendrán un encuentro, anticiparon fuentes oficiales a LA NACION.
En la capital peruana, Milei podría cruzarse con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien asistirá a la asunción de Fujimori en representación del presidente Lula da Silva. Justamente, la última salida al exterior de Milei provocó un incidente diplomático, porque insultó a Lula en su propio territorio.
La pregunta de Macri a Milei para 2027: “¿Para quién está funcionando el modelo?"
El documento de la Fundación Pensar, el think tank del Pro que lidera Mauricio Macri, dejó flotando una filosa pregunta que bien podría estar dirigida al presidente Javier Milei: “¿Para quién está funcionando el modelo?“
Esta vez no se refiere a los sectores ganadores y perdedores de la política económica libertaria, sino a qué personas la están pasando bien y cuáles mal, más allá del reconocido orden macroeconómico que logró imponer el Gobierno.
“¿Cuántos de ustedes tienen dólares debajo del colchón?”: la pregunta de Georgieva a estudiantes universitarios
“¿Cuántos de ustedes tienen dólares debajo del colchón?” La pregunta de Kristalina Georgieva sorprendió y despertó risas entre los cerca de 50 estudiantes avanzados en carreras de economía que participaron este lunes de un encuentro organizado en el Palacio Libertad. Minutos antes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) había dicho que le parecía “cute” (tierno, en inglés) el nombre de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las principales apuestas del ministro de Economía, Luis Caputo, para incentivar que los argentinos vuelquen al sistema formal los ahorros que mantienen fuera del circuito financiero.
Los principales pasajes de la actividad fueron reconstruidos por LA NACION a partir de entrevistas con estudiantes que participaron del encuentro. Según esos testimonios, Georgieva dejó por momentos el tono protocolar de la conferencia de prensa que había brindado horas antes junto a Caputo y combinó definiciones sobre la economía argentina con referencias a su historia personal, consejos para los jóvenes y un mensaje reiterado sobre la importancia de construir confianza.
Lula opta por la ironía, mientras que su canciller transmitió el “repudio” ante los dichos de Milei
BRASILIA.- La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil, abierta por los agravios del presidente Javier Milei a Lula, suma nuevos capítulos. Esta noche, el mandatario brasileño fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con otra pregunta: “¿Quién es ese tipo?“, dijo con ironía, antes de dejar rápidamente la sede de Itamaraty.
Más temprano el canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el “repudio” de su gobierno y exigirle explicaciones por el comportamiento del mandatario argentino en su territorio.
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