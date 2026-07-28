Javier Milei y sus medidas, en vivo: lo que dejó la visita de Georgieva, el cruce con Lula y el paro nacional de ATE

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), volvió a caer en julio luego del repunte registrado en junio, que había puesto fin a una serie de seis bajas consecutivas. El indicador retrocedió 6,5% respecto del mes anterior para la administración de Javier Milei.

El índice de confianza en el Gobierno disminuyó 6,5% respecto del mes anterior

La medición, elaborada por la UTDT a partir de un estudio de la consultora Poliarquía, se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. En junio había alcanzado 2,07 puntos, tras registrar una suba mensual del 3,9%.