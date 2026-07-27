Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión diplomática con Brasil, el debate en el Congreso y la visita del FMI

Fanático de Talleres de Córdoba, y con más de 22 años en distintos grados de conexión con la Argentina y representante de su país ante distintos gobiernos, el embajador brasileño Julio Bitelli partirá este lunes por la mañana a Brasilia, sin fecha cierta de retorno.

Si bien el vínculo bilateral ya oscilaba entre la distancia y la frialdad institucional, pocos esperaban que Milei atacara de modo tan directo a su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en medio del lanzamiento de su rival directo Flávio Bolsonaro, como candidato presidencial.