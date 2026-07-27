Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión diplomática con Brasil, el debate en el Congreso y la visita del FMI
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno no hará un pedido de disculpas a Lula, pese al reclamo de la diplomacia brasileña
Fanático de Talleres de Córdoba, y con más de 22 años en distintos grados de conexión con la Argentina y representante de su país ante distintos gobiernos, el embajador brasileño Julio Bitelli partirá este lunes por la mañana a Brasilia, sin fecha cierta de retorno.
Si bien el vínculo bilateral ya oscilaba entre la distancia y la frialdad institucional, pocos esperaban que Milei atacara de modo tan directo a su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en medio del lanzamiento de su rival directo Flávio Bolsonaro, como candidato presidencial.
Kristalina Georgieva llega mañana a la Argentina: reuniones con Milei, Caputo, empresarios y una visita a Vaca Muerta
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, empezará la semana en Buenos Aires para iniciar una visita institucional de dos días que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.
Será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del Fondo a Buenos Aires en ocho años. La última había sido la de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y pocas semanas después de la firma del acuerdo por US$45.000 millones.
Milei cruzó al aire a De Mendiguren, exministro de Duhalde: “Vos, sí, ladrón”
Javier Milei estaba dando una entrevista en el stand de Radio Mitre en La Rural. Hablaba sobre la emisión de dinero y sobre cómo la política había robado “a la gente” 45 mil millones de dólares en los últimos años. Cuando de pronto ocurrió algo y el presidente interrumpió su explicación. “Mirá -dijo con el brazo levantado y señalando hacia adelante con su dedo índice- ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, tiró.
“De Mendiguren”, dijo alguien en el estudio. “Sí”, replicó Milei. “Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”. Al parecer, De Mendiguren lo miró en algún momento porque el jefe de Estado volvió a dirigirse a él. “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, dijo.
Leandro Santoro y Pilar Ramírez se cruzaron en redes sociales por la agenda legislativa del gobierno de Milei
Los legisladores porteños Leandro Santoro y Pilar Ramírez protagonizaron este domingo un cruce en redes sociales por la agenda legislativa que impulsa el gobierno de Javier Milei. La discusión se centró en la denominada “inocencia fiscal”, el “Súper RIGI”, las modificaciones al régimen de Zonas Frías y la reforma de la Ley de Tierras, temas sobre los que ambos dirigentes expusieron posiciones contrapuestas en sus cuentas de X.
El intercambio ocurrió mientras el oficialismo busca destrabar en el Senado el tratamiento de un paquete de iniciativas económicas que considera prioritarias y que pretende llevar al recinto durante agosto.
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