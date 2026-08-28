Javier Milei y sus medidas, en vivo: sus nuevos ataques a la prensa y el armado de la alianza electoral con Pro

El periódico británico Financial Times publicó este miércoles 26 de agosto un artículo que alude al récord de morosidad registrado en el país y en el que considera que “los argentinos luchan por pagar sus deudas”. Además, define a las reformas económicas del presidente Javier Milei como “dolorosas”.

La publicación titulada: “Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei”, inicia con la historia de un chofer de aplicación que pidió un préstamo de US$1300 para arreglar su vehículo pero que, “en cuestión de meses empezó a incumplir con los pagos, ya que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos”.