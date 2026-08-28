Javier Milei y sus medidas, en vivo: sus nuevos ataques a la prensa y el armado de la alianza electoral con Pro
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Financial Times habló sobre la morosidad en la Argentina y calificó como “dolorosa” la reforma económica del Gobierno
El periódico británico Financial Times publicó este miércoles 26 de agosto un artículo que alude al récord de morosidad registrado en el país y en el que considera que “los argentinos luchan por pagar sus deudas”. Además, define a las reformas económicas del presidente Javier Milei como “dolorosas”.
La publicación titulada: “Los argentinos luchan por pagar sus deudas en la dolorosa reforma económica de Javier Milei”, inicia con la historia de un chofer de aplicación que pidió un préstamo de US$1300 para arreglar su vehículo pero que, “en cuestión de meses empezó a incumplir con los pagos, ya que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos”.
Ante la imposibilidad de afrontar la devolución del crédito, la nota detalla que el chofer tuvo que recurrir a otro préstamo, esta vez en el mercado informal y “con un interés del 300%”.
Senado: el oficialismo aprobó casi 70 pliegos judiciales, entre ellos, el de dos jueces para un tribunal clave
Sin grandes contratiempos, el oficialismo y sus bloques aliados le dieron acuerdo esta tarde a casi 70 pliegos judiciales, entre los que se destacan las nominaciones para la Cámara Federal porteña de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.
Ambos postulantes fueron seleccionados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y forman parte del rediseño judicial que impulsa el gobierno de Javier Milei a partir de completar las más de 300 vacantes que recibió de la administración anterior.
Milei volvió a atacar a la oposición y a la prensa ante alumnos de la escuela ORT
Calles cortadas, caos de tránsito y la estación Río de Janeiro del subte A cerrada sin previo aviso. La llegada del presidente Javier Milei esta mañana al instituto secundario ORT modificó las rutinas del barrio de Almagro, con un fuerte operativo de seguridad en la previa de la charla que el primer mandatario mantuvo con alumnos del establecimiento educativo.
Problemas que agrava el Gobierno
Los ciudadanos esperan de los gobiernos que resuelvan, remuevan o los ayuden a solucionar las dificultades que los afectan. Sin embargo, muchas veces los gobernantes identifican los problemas, pero los agravan al no asumir que parte de la responsabilidad es suya. Por acción o por omisión.
El lunes pasado, en la primera reunión de Gabinete que Javier Milei presidió en los últimos 45 días, puso como tema central la creciente y muy instalada problemática del endeudamiento de los argentinos y la consecuente mora en el pago de esas deudas. “Está obsesionado por sacar el tema del centro de la agenda pública y, sobre todo, la responsabilidad que se le adjudica a su gestión en la cuestión”, dijeron fuentes oficiales tras el encuentro.
Con un mensaje de Macri, LLA y Pro se reunieron por segunda vez y confirmaron que buscan una alianza en todo el país
A las 16.54, cuando quería salir el sol sobre la Plaza de Mayo después de la lluvia de este jueves, el diputado nacional y secretario general de Pro, Fernando de Andreis, también mano derecha del expresidente Mauricio Macri, arribó a Balcarce 50.
Mientras hacía tiempo en la explanada y se ponía el saco sobre la camisa blanca sin corbata -característica del partido que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019-, llegó Cristian Ritondo, jefe de la bancada en la Cámara baja y referente de ese espacio en la Provincia. Se dieron un abrazo e ingresaron a pie a la Casa Rosada, a las 16.57.
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