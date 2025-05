Javier y Karina Milei, a la caza del votante pobre y de mercado

Primero, ¿quién tiene el poder? Segundo, ¿cuán real y profundo es el cambio de mentalidad argentina que representa Javier Milei? Tercero, ¿qué chances hay de evitar el regreso del péndulo al extremo más temido? Y cuarto, ¿qué posibilidades tiene la derecha de Milei de ganarse el voto pobre, el único camino de consolidarse como una derecha popular y reelegible?

Esas cuatro preguntas estuvieron en el aire de la elección del domingo en la ciudad de Buenos Aires, y pesan como puntos clave en este 2025 electoral. Las cuatro se entrecruzan. La estrategia de La Libertad Avanza, comandada por Karina Milei, es ir a pelear por todo: por el voto obvio, pero también por el voto pobre. Pero el partido que viene, la gran batalla de la Provincia de Buenos Aires y su conurbano infinito y también, la de la elección nacional de octubre, en sus múltiples conurbanos, necesitan sobre todo del voto pobre y de mercado.

Un centauro impensado inaugurado en la Argentina mileísta: el pobre o empobrecido, pero con apetito de mercado, aunque sea módico, y con ansias de libertad, aunque sea informalizada. El que tenga elasticidad ideológica después de décadas de rigidez peronista y del fetiche de Estado presente, tan kirchnerista como fallido.

El búnker de Pro Captura

En las elecciones del domingo, el caso testigo de esa chance libertaria fue el barrio de Villa Riachuelo, uno de los tres que integran la Comuna 8, en el límite sur de la ciudad, además de Villa Lugano y Villa Soldati. La comuna 8 es una de las más pobres de la ciudad. Villa Riachuelo, junto a Villa Soldati, y Villa Real en la Comuna 10, son los tres barrios porteños con menor esperanza de vida para los hombres: entre 69,8 años y 70,5 años. Para dejar clara la situación, en la zona norte, en Belgrano y Núñez, la esperanza de vida de los hombres está entre los 74,7 y 77,5 años. El dato surge de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo BID sobre el Proyecto Salud Urbana en América Latina, publicado en 2023.

Y sin embargo, el domingo, La Libertad Avanza se impuso en Villa Riachuelo por sobre Santoro y su Es hora Buenos Aires: Adorni ganó con el 31,32 por ciento de los votos, frente a un segundo lugar de Santoro, con el 27,66 por ciento. Una diferencia de casi cuatro puntos en favor de los libertarios en una de las barriadas más pobres del ex bastión de Pro. Todavía faltan datos para entender el voto de Villa Riachuelo, que contrasta con la mayoría de las comunas más pobres de CABA.

Por ejemplo, en las otras dos barriadas pobres de la Comuna 8, Soldati y Lugano, ganó Santoro: un voto pobre tradicional que apuesta a alguna de las versiones del peronismo. En Soldati, el peronismo se quedó con el 38,1 por ciento de los votos contra el 23,58 por ciento de La Libertad Avanza. En Lugano, Santoro ganó con el 34,97 por ciento mientras que Adorni obtuvo un 27,4 por ciento.

Santoro se impuso en seis de las veinticuatro comunas porteñas. Pero de esas seis, la mitad corresponde a las comunas con mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), según datos de la ong Fundar: entre el 8% y el 10% de los hogares en las comunas 3, 4 y 8. Adorni se impuso en las restantes quince comunas y en una sola de las más pobres: la Comuna 1, que abarca las familias de mayor poder adquisitivo de Puerto Madero y Retiro, pero también incluye al Barrio 31 además de Constitución, Monserrat y San Telmo, entre otros. Por eso la Comuna 1 es la más pobre de la ciudad, con casi el 12% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Falta determinar cómo se distribuyó el voto en cada extremo de esa brecha social: ¿a cuánto llegó el voto libertario en la Villa 31?

En el voto obvio que persiguen Milei, Karina y Santiago Caputo entran el votante de Pro y algo de su base ampliada, el ex Juntos por el Cambio, además del voto de los mercados, la punta más alta de la pirámide social de los argentinos invertidos con ganas en los mercados financieros. Del ABC 1 de arriba del todo a las clases medias y medias bajas, inclusive algún cantón de pobreza y exvoto peronista que ya lo venía acompañando en la elección de 2021 y también en la de 2023: el domingo, el mileísmo demostró que es capaz de quedarse con buena parte de todos esos votantes. Pero hay matices y dilemas pendientes.

El poder

¿Quién tiene el poder? El resultado porteño dejó datos claros: Milei le arrebató a Macri y Pro el estandarte de la Argentina pro mercado, que va desde la centroderecha institucionalista de Pro a la derecha extrema libertaria. Y le clavó un techo a la pretensión peronista en el distrito porteño, justo el año en que parecía tener mayores posibilidades de liderar la elección. La expectativa era que la fragmentación del cuadrante de centroderecha y la suspensión de las PASO favorecería al peronismo mayoritario: sin las PASO, esa fragmentación se trasladó a la elección.

Búnker de Leandro Santoro. Santiago Filipuzzi

Santoro frustró las expectativas: ni con toda la derecha dividida, de la moderada a la más extrema, pudo dar el batacazo en el voto popular, aunque sumó dos bancas y es la primera minoría en la Legislatura porteña.

Pero no todo es tan sencillo. La suma de los votantes de Pro más los de Larreta, la Coalición Cívica, la UCR y Yamil Santoro alcanza al 29,43% de los votos. Si la estrategia de los Macri hubiera apostado a sumar partes en lugar de dividirse, el resultado hubiera sido otro. En su momento, Larreta llevó esa estrategia al extremo cuando era parte de Pro y ganaba seguro en la ciudad: no sólo sumó a los socialistas de Roy Cortina, por ejemplo. También integró a Lousteau y estuvo dispuesto a lotear el poder local, con el Ministerio de Desarrollo porteño en manos de gente de Lousteau y Emiliano Yacobitti, para consolidar su hegemonía. No sólo fue una buena gestión larretista la que le aseguró ese voto. También, una estrategia de acumulación política con pactos no del todo claros en algunos casos. Y un contexto político en el que la coalición de Cambiemos o de JxC todavía era competitiva. En 2021, todavía esa era la realidad. Todo cambió con la llegada de Milei al escenario nacional en 2023.

En el caso de Santoro, si sumara los votos de Abal Medina y los de Kim, el peronismo llegaría al 29,89 por ciento. Si La Libertad Avanza sumara los votos de Marra, llegaría a un 32,75 por ciento. Más de lo que obtuvo LLA en la PASO 2023, cuando llegó al 30,2 por ciento. Está claro que la fragmentación y la suspensión de la PASO benefició al candidato de Milei. Al mismo tiempo, deja en claro que un cambio de estrategia electoral de los otros tercios habría representado mayor desafío para Milei y Karina en la ciudad de Buenos Aires: una disputa de poder que no habría permitido el brillo de Milei y su candidato.

¿Cuán consolidado está el giro que representa Milei para la cosmovisión Argentina? La elección del domingo lo dio ganador, pero sólo a fuerza de fragmentación. Los resultados de la elección de Chaco o el triunfo en la capital salteña todavía dejan espacio para la duda sobre el giro claro de mentalidad.

El ausentismo en alza de esta elección también suma falta de certezas sobre la hegemonía de la mentalidad que se quiere cocinar a fuego más rápido que lento en la Argentina mileísta. Ahora bien, quedó claro que en la Ciudad esa mentalidad de centro derecha basada en una concepción macroeconómica racional y la libertad de mercado se consolida y sigue resistiendo los embates modestos del peronismo en sus distintas versiones: los votos de la LLA, Pro y el resto de los que fue JxC llegan al 62,18 por ciento. En la Capital, esa mentalidad es una construcción del experimento Pro y luego, el frente Cambiemos o JxC sobre la que ahora Milei se apalanca.

Por eso la efectividad del voto útil con que arreció tácitamente la LLA en la semana previa a la elección porteña. Hubo lollapalooza de buenas noticias oficialistas, todas dentro de la esfera del metro cuadrado económico: la promesa pendiente de la descolchonización del canuto de la clase media fue una de las tentaciones más acariciadas. El modelo Milei y los beneficios de su política anti trumpista de última hora, con lo que pareció un embate a la casta intocable de Tierra del Fuego pero no lo fue tanto, apuntó a lo mismo: la utopía del Iphone a precio de mercado internacional. Parece poco, pero es mucho: un giro de concepción.

Ante eso, Pro se enfrentó con la ineficacia del argumento de moral republicana. Ficha Limpia y su caída no hizo mella en el votante. Pro y Macri enfrentan el riesgo de convertirse en Lilita: la oferta de una visión de país republicano e institucionalista, pero sin visión económica.

¿Qué posibilidades concretas hay de fortalecer garantías para que la Argentina no se mueva hacia el otro polo ideológico? Mientras Macri insiste con la necesidad de una cordialidad política que proteja una cultura de la alternancia, de una matriz libertaria más extrema a una centroderecha más republicana, el sueño de Milei y Karina va por otro lado: es el sueño de la no-alternancia, una continuidad de sucesiones libertarias. Hegemonía kirchnerista en sentido opuesto. Para el triángulo Milei, Karina, Caputo, la alternancia con la que sueña Macri, que lo pone en el juego de la sucesión por el poder libertario aportándole institucionalidad, no es una opción. La LLA necesita ir por todo, y domando a la derecha de Pro.

Empieza a quedar clara una estrategia, aunque su efectividad está todavía por verse. Si todo marcha de acuerdo al plan, la siguiente gran batalla es por la provincia de Buenos Aires: los interrogantes son parecidos a los de la elección porteña, pero las respuestas mucho más difíciles. El dato clave será si el peronismo y el kirchnerismo de distintas pieles van unidos.