Joaquín Morales Solá: “Detrás de un reclamo auténtico están los políticos”

Este miércoles por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó la autorización al Gobierno para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual mucho no se sabe. Si es que ya existe el acuerdo ni qué es lo que contiene.

Esto significa que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno ha sido aprobado por el Congreso, porque hay una ley que dice que, para que el Palacio Legislativo rechace un DNU, tiene que haber rechazo de ambas Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores.

Más allá de los reparos, que los comprendo y algunos los comparto, porque es un DNU, porque es un cheque en blanco y no se sabe mucho qué es lo que van a hacer el Gobierno y el FMI con esta autorización, creo que era necesario que el Congreso lo aprobara. Con todos los reparos que hay, la alternativa era mucho peor.

Su rechazo significaba una crisis económica, financiera, cuya principal víctima iba a ser la gente común de este país. Hay que separar un poco lo que son los intereses políticos de lo que es la realidad. Porque el Presidente se iba a quedar sin autoridad para dialogar con la mesa del FMI, con cualquier otro organismo multilateral de crédito y locutores extranjeros.

Esto pasó dentro de la Cámara de Diputados. Afuera hubo una manifestación mucho más pacífica que la de la semana pasada. Al final hubo alguna escaramuza, pero menor. Tanto la Policía y las fuerzas de seguridad como los manifestantes fueron mucho más prudentes que la semana pasada. Si hubo negociación, no lo sé.

Se esperaba que la protesta de este miércoles fuera similar a la de la semanera pasada y se pensó que íbamos a tener un día por semana de violencia en el Congreso. Algunos dirán que es una zona muy chica comparada con la capital y el país, pero ahí vive gente, hay comerciantes. ¿Por qué deberían vivir en medio de violencia semanal, por qué no se podrían abrir los negocios y vender sus productos para vivir una vida tranquila y previsible? La novedad de este miércoles es que esa violencia no se reprodujo.

Vallas nocturnas en el Congreso dividen a la policía de los manifestantes. Ricardo Pristupluk

Este miércoles se vieron intendentes del conurbano, dirigentes de organizaciones sociales, sindicatos, y entonces me pregunto: detrás de la protesta de los jubilados, que viven una situación pésima, ¿hay intereses políticos del kirchnerismo, del peronismo, de la izquierda, que se mueven detrás de los jubilados?

Lo que hacen ahora, ¿por qué no lo hacían hace tres meses? Porque muchos dirigentes políticos creen que el presidente Milei entró en un punto de inflexión en su relación con la sociedad y que está cayendo mucho en las encuestas. Las encuestadoras serias hablan de que cayó cuatro puntos, pero para alguien que tiene una aprobación del 50%, cuatro puntos van y vienen.

Un encuestador me decía que Milei tiene el mismo grado de aceptación hoy que en octubre del año pasado, y sin embargo, no pasó nada en ese entonces. Pero hay encuestadoras menos conocidas, no sé si son serias o no, que dan una caída del 10%. De ahí se agarra la oposición para decir que el Presidente está en un punto de inflexión con la sociedad.

Otra cosa es lo que pasa con los jubilados, y esto hay que repetirlo: el 70% de los jubilados cobra entre la jubilación mínima y un poco más. Estamos hablando de 350 mil pesos mensuales, que incluyen 70 mil pesos de bono, y algunos pocos que llegan a 400 mil. Esos jubilados están condenados a elegir entre comer o comprar remedios. Están condenados a pedir ayuda a sus familias, si es que su familia los puede ayudar. Eso no puede seguir así. En algún momento, alguien se va a tener que hacer cargo de los jubilados. No es necesario protestas ni violencia, alguien racional se tiene que hacer cargo de esto.

Hay otro tema, que es que nos encontramos en el nivel legislativo más bajo que he visto en la Cámara de Diputados en los últimos 40 años de democracia. No he visto un nivel más bajo, que incluye a la dirigencia política opositora y a los diputados del propio presidente Milei. Hemos visto malas palabras, insultos, a una diputada oficialista dirigirse al presidente de la Cámara, Martín Menem, de una manera que es absolutamente improcedente.

Cuando el presidente Milei, en su época de candidato, denunciaba a la casta, muchas veces tenía razón. Ahora, si la vieja casta va a ser reemplazada por esta casta, estamos perdidos como República.

Los diputados tienen la obligación propia, aunque sea por mezquindad, de cuidar la institución que integran, que es un brazo importante de un poder constitucional del Estado como es el Poder Legislativo. No pueden seguir haciendo esto. Tienen que cuidar el recinto, el debate y las formas. Las formas son el fondo en la democracia.

Lo repito: nunca vi tan bajo nivel de legisladores como he visto la semana pasada y esta en la Cámara de Diputados.

Joaquín Morales Solá Por