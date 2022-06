Jorge Capitanich afirmó que su gestión estaba haciendo “lo mejor en infraestructura” y se cortó la luz

Una insólita situación se vivió en Chaco ayer cuando la provincia se presentó como sede de los torneos intercolegiales del norte grande. Es que justo en el momento en que el gobernador kirchnerista Jorge “Coqui” Capitanich hablaba de que su gestión “estaba haciendo todo lo mejor en infraestructura”, se cortó la luz en el evento. Por ese motivo, el mandatario no solo se quedó sin audio y no pudo continuar con su alocución, sino que también se apagaron las pantallas que en la organización habían dispuesto detrás suyo.

Frente a los jóvenes y las autoridades que participaron del acto, Capitanich contó anécdotas de cuando él participaba como alumno de los intercolegiales y dijo que este tipo de vivencias quedan “grabadas en la retina y en el corazón”. Fue ahí cuando ocurrió el instante incómodo.

“Disfruten este momento, que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura”, sostuvo Capitanich, quien no pudo completar la siguiente frase. “Los profesores pondrán lo m...”, quiso decir, cuando se cortó la electricidad y el lugar quedó en penumbras.

Entre miradas de desconcierto y en un intento de no reírse, el gobernador oficialista continuó con sus palabras y con sus gestos, pero no se escuchaba lo que tenía para decir porque ya no funcionaba el micrófono y tampoco se veía. Hasta las pantallas que reproducían el nombre del evento quedaron sin funcionar. Entonces, ante esa cuestión frustrada, Capitanich se limitó a aplaudir, en una señal de que había terminado su discurso, y se retiró hacia atrás, adonde fue saludado por otros funcionarios presentes.

“Sí, bueno”, comenzó por su parte -y con cierto nervio- la locutora del evento, desde otro micrófono, mientras el mandatario miraba hacia arriba, anonadado por lo que terminaba de pasarle.

El insólito momento que vivió Capitanich en un acto

La coincidencia entre su discurso y lo ocurrido no fue mencionado luego por Capitanich, quien tampoco dio explicaciones cuando utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su paso por la inauguración de este evento, que involucra a diez provincias y que tendrá distintas sedes. “Es un gran orgullo seguir vinculando y promoviendo el deporte escolar, el deporte adaptado, el deporte federado, de alto rendimiento y social aquí en las instalaciones del Jaime Zapata”, comentó el mandatario.

En una entrevista que dio a los medios locales, incluso destacó las cualidades de ese polideportivo emplazado en Resistencia. “En este complejo se ha invertido a través de sucesivos gobiernos como una política de Estado, una excelente infraestructura. Nosotros la vamos a completar ahora con albergues y obras complementarias, que van a dotar a este complejo de excelencia, junto al Centro de Educación Física N° 1, cuya primera parte se está ejecutando y su segunda parte se licitó, para terminar todo durante 2023″, narró Capitanich.

Dijo, entonces, que la inversión en infraestructura del deporte en su gobierno es de 6300 millones de pesos en cuatro años y que va a tener “un impacto extraordinario” en la inclusión social y deportiva de los chaqueños.