Ofelia Fernández cruzó duramente a Felipe Miguel en la Legislatura: “Para humo, ponete una parrilla”

Ofelia Fernández, legisladora porteña por el Frente de Todos, protagonizó un tenso cruzo con el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel durante una sesión especial en la que este último presentó su más reciente informe de gestión. “Para humo, ponete una parrilla”, le espetó.

Poco después de que se le cediera la palabra, y tras poner sobre las mesas sus reproches a lo hecho tanto por el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, la referente del oficialismo disparó: “Ojalá hoy, por primera vez, nos respondas algo. En lo posible que sea cierto y sin mentirnos, señor jefe de Gabinete”.

En esa línea lo cruzó al decir que “para humo, ponete una parrilla o arma un fogón con tus amigos”. “Lo que necesitamos ahora es que nos respondas con transparencia. Desde que estoy acá en la Legislatura, y cada vez que apareciste para hablar, me fui decepcionada”, agregó.

Y completó: “Es la quinta vez desde que soy legisladora que hacemos esta sesión de preguntas con Felipe Miguel. Hubo preguntas, pero no respuestas. Más bien es más una clase de filosofía. Básicamente, jugamos a la Legislatura. Pero la cosa no está para juegos”.

Ofelia Fernández fulminó a Felipe Miguel durante la presentación de su reporte de gestión

En los momentos previos, la exdirigente estudiantil esbozó críticas a la administración Larreta. En primer instancia, se refirió a la necesidad de modificación del sistema de alimentación escolar. “Estamos más que lejos de esa realidad”, sostuvo Fernández.

“De hecho, es más posible que un pibe se vaya de la escuela al hospital intoxicado por lo que come”, dijo antes de deslizar un cúmulo de preguntas para el jefe de Gabinete: ¿Tiene algo para decir en relación al funcionamiento del servicio de alimentación escolar? ¿Piensan supervisar a las empresas que están mandando mucha comida podrida a las escuelas? ¿Piensan tal vez dejar de contratar empresas que llevan décadas de multas y sanciones al respecto?”.

“Capaz están demasiado ocupados con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo. No los juzgo, les debe tomar mucho trabajo. Sin embargo, hay muchas cosas para hablar y más importantes”, afirmó.

Luego, se centró en el número de habitantes en la Ciudad. “¿Vieron que en la ciudad de Buenos Aires somos 3 millones de habitantes? Desde el 1900 que somos tres millones de habitantes. No crece la población. Sin embargo, cada vez vivimos peor”.

Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos MAURO ALFIERI

“Cada vez más los ciudadanos viven en barrios populares o hacinados o no puede ni imaginarse comprar una casa. Y también hablo por los jóvenes que no pueden irse de la casa de los viejos por no tener la plata suficiente para alquilar un mísero monoambiente”, acotó a continuación.

“¿Por qué es tan difícil vivir bien en esta ciudad?” se preguntó la legisladora del FdT y respondió: “Desde que entré acá, lo único que hacen desde el ejecutivo es construir torres de 50 pisos. La verdad, no lo entiendo. Me parece sumamente loco que pase algo así”.

En los últimos tramos de su discurso, arremetió contra el jefe de Gobierno porteño por su eslogan de “la transformación no para”. “Lo que no para son los carteles con esa consigna. Tengo miedo de despertarme y que haya uno a los pies de mi cama”, bromeó.

Y denunció para terminar: “Están gastando 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda. ¿De verdad les parece prioritario? Porque no van poniendo ya el cartel de la campaña de Larreta para 2023. La verdad es que me rio de todo esto para no llorar”.