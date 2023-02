Jorge Capitanich dijo que ya no es tiempo para suspender las PASO y pidió candidatos que permitan al FdT ganar en primera vuelta

escuchar

En la previa de la reunión de la mesa electoral a la que convocó el presidente Alberto Fernández el domingo pasado, que todavía no tiene fecha, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hizo sus valoraciones con respecto a esa instancia y planteó los temas que deben ser tratados. Por un lado, consideró que ya no es momento de suspender las PASO, un pedido que en algún momento sonó con fuerza entre los mandatarios provinciales oficialistas. Por el otro, exigió que el Frente de Todos tenga candidatos que permitan lograr un triunfo en primera vuelta este año, para las elecciones presidenciales.

Convencido de que los socios del Frente de Todos tienen que buscar “un equilibrio entre cantidad y calidad” para definir quiénes participarán de esa mesa, y de que no debe ser una convocatoria “demasiado extensa” ni “tan restrictiva”, Capitanich indicó en Radio Futuröck: “Creemos que las posiciones respecto al tema PASO sí o no fueron parte del proceso de discusión de 2022, pero hoy no existe una viabilidad de carácter institucional razonable que permita suspenderlas. Hay que pensar que esas dos opciones entre PASO sí y PASO no está más o menos resuelta por la imposibilidad fáctica de hacerlo ahora”.

Seguro también de que la reunión debe tener presencia de gobernadores, intendentes, trabajadores, empresarios y otros estamentos que confluyen en el espacio oficialista, entendió que deben verse reflejados en el encuentro los distintos espacios de representación, ya que el Frente de Todos es “unidad en la diversidad”.

En ese sentido, indicó que es necesario que el oficialismo cuente con acuerdos y equipos con capacidad ejecutiva. También, con un liderazgo que -según dijo- debe tener distintas características. ”Que sea capaz de representar, por un lado, la rebeldía colectiva de la sociedad; por el otro lado, desde las frustraciones, pero también un camino de esperanza”, dijo Capitanich sobre quien deberá comandar la fuerza y siguió: “Sobre todo que permita tomar decisiones para resolver dos problemas acuciantes: bajar la inflación y mejorar el salario, obviamente en el marco de una economía que funcione en términos de perspectiva para el crecimiento, inversión y desarrollo”.

Tras admitir que “no pudo llevarse a cabo en tiempo y forma” una institucionalización del espacio oficial con anterioridad, el gobernador chaqueño dijo que las circunstancias ameritan a que eso logre desarrollarse ahora. “Hay que buscar un equilibrio de representación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y generar una metodología que permita la participación de los distintos actores, rectores y corrientes de expresión interna, con el objeto de potenciar las capacidades políticas que nos permitan ser competitivos en las elecciones generales. Tenemos que dar pasos fuertes con el objeto de garantizar que nuestros candidatos sean lo suficientemente representativos para ganar en primera vuelta”, marcó Capitanich.

Después ahondó en una frase que pronunció la semana pasada, cuando dijo que no pueden ser confluir como candidatos para la Casa Rosada el Presidente; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Sergio Massa. En base a eso hoy se expresó en la misma postura y señaló que el Gobierno en su conjunto debería ser entendido como uno de los espacios de representación y, por eso, tener un postulante. “Después están los otros espacios, que obviamente pueden converger en unas primarias”, indicó y concluyó: “Me parece que tenemos que respetarnos entre todos, nadie es dueño de la verdad, lo tenemos que enriquecer con el debate racional”.

Mientras todavía no hay un día estipulado para que se realice la convocatoria a la que llamó Fernández el fin de semana, ya surgieron las primeras fricciones. Es que mientras que el Presidente emitió el comunicado para invitar a sus socios como titular del Partido Justicialista (PJ), desde el kirchnerismo alegan que en esta mesa también se deben discutir cuestiones coyunturales, pero el mandatario se resiste a una intromisión en su gestión.

Esta noche a las 20.30, en tanto, Fernández se reunirá con intendentes de la primera y tercera sección electoral, que confluyeron la semana pasada en un encuentro en Merlo donde primaron los representantes kirchneristas y massistas para presionar por la convocatoria a la mesa política.

