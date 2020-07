Jorge Fernández Díaz: "Son incompatibles la familia Moyano con la democracia"

El periodista dijo que "no habrá democracia mientras la familia Moyano mantenga el poder" Fuente: Télam

16 de julio de 2020 • 23:24

Jorge Fernández Díaz habló acerca del conflicto entre Mercado Libre y Camioneros dado que el sindicato bloqueó cinco centros de distribución de la empresa y criticó con dureza el accionar del gremio. En su programa Pensándolo Bien, de radio Mitre, resaltó que esto perjudica a cientos de miles de comercios, PyMEs y personas, y disparó: "Ser un cerco en este momento es una idea mafiosa y una extorsión inadmisible a la sociedad e inadmisible para la democracia".

Fernández Díaz fue más allá: "Son incompatibles la familia Moyano con la democracia. No habrá democracia mientras la familia Moyano mantenga el poder, no hay democracia posible, olvídense". Y, dirigiéndose a los progresistas, señaló: "A los que todo el tiempo hablan de los poderosos les digo, no hay nadie más poderoso que estos, ni [Héctor] Magnetto ni Techint. Acá está el poder. Estos pueden hacer lo que se les canten los quinotos". Más adelante, preguntó: "¿Qué poder tienen Techint al lado de los Moyano? Son pichis los de Techint. Se puede gobernar sin Techint, pero andá a gobernar sin los Moyano. Hacete el guapo con Moyano".

Según dijo el periodista -que también escribe para LA NACION-, "nadie puede contra ellos". "Intentaron procesarlos y no fue posible, la Justicia se hizo encima y miró para otro lado. No hay forma. Este es el verdadero poder fáctico de la Argentina, es bestial y cuestiona la democracia. Mientras la familia Moyano mantenga este poder de 'jofa', no quiero decir lo que es, la democracia no es democracia. Extorcionan la democracia, lo han hecho con Néstor Kirchner, con Macri, con todos, ¿cómo no la van a hacer con Alberto Fernández?".

Enfático, Fernández Díaz dijo que Moyano es un "oligarca de la oligarquía peronista". Y añadió: "Conceptualmente, es gravísimo lo que pasa. Además, son unos cagadores porque están cagando a mucha gente que trabaja de esto. Son unos carneros y unos cagadores, entre otras cosas. Son de lo peor que hay en la democracia argentina". Tal como resaltó los "progres" deberían denunciar a Moyano. "Miran para otro lado con esto y es una barbaridad".