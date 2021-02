Jorge Lanata, irónico: "Nos vacunaron a todos"

Para Lanata, el Gobierno "maneja las vacunas como si fuera de ellos" Fuente: Archivo

Jorge Lanata fue contundente. "El título de esto es: 'Nos vacunaron a todos'", sentenció al hablar del escándalo de la vacunación vip y subrayó: "El clientelismo no es exclusivo del interior. ¿Cuántas veces el gobierno ha manejado el Estado como si fuera propio? Mil veces, y esto es igual. Están manejando las vacunas como si fuera de ellos. Las vacunas son de todos. Las pagamos con nuestra guita".

En diálogo con TN, el periodista resaltó que el repudio y el enojo de la sociedad es consecuencia de cómo "pega en lo personal", porque todos tienen a alguien que tendría que haber recibido la vacuna y no puede hacerlo. Luego, al ser consultado sobre la violación a los derechos humanos que implica el hecho de que haya vacunados de privilegio y los dichos de Santiago Cafiero de que ellos "no necesitan que les vayan a decir qué hacer" con estos derechos, dijo: "Esas palabras son poco felices. Me hicieron acordar a la propaganda de la dictadura: 'Acá no tiene nadie que venir a hacer nada'. El Gobierno vive en base al relato y el kirchnerismo en un punto es un decorado, pero con el tiempo ese decorado se va rompiendo. Creo que se rompió la ficción de 'optamos por la salud'". Y sostuvo que el Gobierno no sabe cómo tratar la pandemia.

Además, subrayó que la polémica de la vacunación vip es "una discusión entre 'la casta' y las personas comunes" y destacó entonces que, si bien "el 90%" que se vacunó pertenece al kirchnerismo, también lo hizo gente de otros partidos. "Ellos dieron por descontado que no había nada que contar. Todo esto se cuenta recién cuando salta, y es importante que veamos esto. Acá a nadie le interesó difundir ninguna lista, sino que se difundió recién después del escándalo y no se difundió por lo obvio que es que tenemos derecho a saberla, mucho más cuando es algo ilegal". Así, consideró que hay dos motivos que llevaron al Gobierno a dar a conocer los nombres: por un lado, la polémica que se generó y, por el otro, el hecho de que estas personas deberán darse la segunda dosis, con lo que podría develarse después, lo que agravaría las cosas.

De hecho, Lanata prefirió hablar de "supuesta lista" al referirse a la que fue difundida oficialmente: "La casta se replicó en el interior, en municipios y gobernaciones, pero es curioso que para el Gobierno eso no cuenta. Ellos sienten que solo tienen que dar a conocer el vip del Posadas. El Gobierno quiere cerrar esto en 70, este es su número. Los 100 de La Cámpora en Henderson, las chicas que aparecían haciendo la V en las selfies de las redes, con una mezcla de inocencia e impunidad total, aparentemente tampoco cuentan".

El periodista reflexionó: "¿Cómo ellos que son de la casta no se iban a vacunar antes? Ellos pensaban que eso era lo lógico. Nosotros no somos de la casta, somos los que tenemos que laburar; los que no tenemos jubilación de privilegio; los que pagamos Ganancias, no como los jueces; y tampoco nos pagan el 'plus por melancolía' que la pagan a los diputados del interior porque extrañan. Ahora la casta entra a los codazos en la fila de las vacunas y nos quita la posibilidad de vacunarnos".

Para Lanata, que bromeó al decir que la palabra vip era por "very important peronist", era de esperar que "se quedaran con la vacuna", siendo que "dicen que Julio De Vido, preso por la tragedia de Once, o los detenidos por La Rosadita o por los cuadernos, Milagros Sala o Boudou son presos políticos".

Luego, se refirió a su colega Horacio Verbitsky: "Yo creo que a esta altura es una anécdota y terminó esclavo de su propia falsa imagen. Le saltó la ficha de todo su pasado, doble agente, exsubjefe de inteligencia de los Montoneros, colaborador de la Fuerza Aérea durante la dictadura...".

Además, Lanata consideró que el Gobierno "se ocupó en tener la vacuna como un privilegio electoral propio" y así manejaron el reparto, perjudicando a los lugares opositores. Y ejemplificó con el caso de Lanús, donde hay 17 vacunatorios y más de 100 profesionales que se dedican a eso; pero, "por orden de [Axel] Kicillof, están vacunando en 3 escuelas, cuando empiezan las clases en 6 días y es probable que la campaña de vacunación siga todo el año". Para el periodista, con este tipo de acciones o la gestión que hace La Cámpora "el Gobierno está diciendo las vacunas son mías".

Lanata finalizó su análisis diciendo que, pese a que en el oficialismo "creen que con [Carla] Vizzotti este asunto se termina, esto recién empieza", y retrucó: "¿Seriamente alguien puede creer que la segunda autoridad del Ministerio de Salud no sabía lo que estaba pasando?".

