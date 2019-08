Lanata pidió no sumarse a tendencias que no tienen sentido Fuente: Archivo

Las denuncias en redes sociales de posibles casos de fraude por parte del Frente de Todos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO) coparon las charlas esta mañana. Jorge Lanata, lejos de sumarse a la tendencia, salió al cruce de los que creen que pudo haber existido tal maniobra y pidió a la gente "usar la cabeza".

Durante su programa radial, Lanata se tomó un par de segundos para desacreditar el planteo: "Son 12300 mesas que se deberían haber alterado para que haya fraude. El 10% de las mesas del país. Esto es imposible", dijo el conductor que tuvo varios enfrentamientos con la administración de los Kirchner.

Luego se dirigió directamente a los que creen que esto fue posible: " Por favor, usen la cabeza. Estoy decepcionado de la especie humana".

"Realmente no puedo creer que la estupidez sea tan contagiosa. Que todo el mundo empiece a repetir eso. En esta misma mesa pasó. 'Veamos si hubo fraude' ¡Qué me estás diciendo idiota! ¿Veamos que hubo fraude con qué?", se quejó el periodista.

Lanata luego analizó: "La estupidez nos aleja de la posibilidad de solucionar cualquier problema. Si no vemos por qué mierda ganó el kirchnerismo, y si no lo entendemos, nunca vamos a arreglar este quilombo. Vamos a seguir pensado que hubo fraude, que todos se callan la boca o que a mí me compró Alberto".

"Por eso digo esto. Están todos mal de la cabeza", dijo para cerrar el tema que es uno de los cinco más hablados en Twitter en el país bajo el hashtag #FraudeK.

Hace dos noches, el periodista se mostró sorprendido por los resultados de las elecciones PASO a nivel nacional, al considerar que nadie vio venir la gran diferencia de votos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se refirió a ello durante su programa, PPT, que se transmite por Eltrece.

"Son números realmente inexplicables para todos, incluidos para el kirchnerismo", dijo. "Hoy temprano Alberto Fernández hablaba de una diferencia de 10 puntos y en off decía que no estaba seguro y que no quería salir a decir 'ganamos por tanto' y meter la gamba. Bueno, mirá lo que era eso a la tarde y lo que es ahora a las 22.40. Están ganando por 15 puntos o por más", continuó.

El conductor señaló también había señalado como "impresionante" la diferencia de votos en la provincia de Buenos Aires. "Kicillof tiene casi el 50% contra el 32 de Vidal. Nos estábamos preguntando recién a dónde van a devolver la guita las encuestadoras, sería bueno que se abra un fondo en la Casa de Gobierno", cerró.

