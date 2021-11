Jorge Lanata, sobre la carta de Cristina Kirchner: “Encontró para qué sirve Alberto Fernández”

El periodista Jorge Lanata se refirió anoche a la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó el sábado en relación con el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el que fue su último monólogo del año por la pantalla de eltrece, calificó el texto como una “parrafada insoportable” e ironizó sobre el rol del Presidente en el marco de las negociaciones: “Cristina encontró para qué servía Alberto [Fernández]: para que se haga cargo del ajuste”, lanzó. Además, habló sobre el sobreseimiento de la exmandataria en las causas Hotesur y Los Sauces.

“Finalmente, Cristina escribió otra carta. La carta es una parrafada insoportable que se podría resumir así: ¿Alberto? ¿Qué Alberto? Yo no conozco ningún Alberto”, bromeó Lanata al comienzo de su alocución. A continuación, sostuvo que el texto se encuentra “plagado de mentiras” y agregó: “Habla de la deuda como si la deuda fuera solo con el Fondo, pero de la que dejó ella no dice nada. Tampoco del muerto que dejaron con [Axel] Kicillof con YPF y el Club de París. Y mucho menos de que Alberto y ella aumentaron la deuda en US$35.000 millones en estos dos años”.

Después, puntualizó sobre la frase más destacada de la carta, en la que la vicepresidenta afirmó: “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Al respecto, sentenció: “Alberto tiene la lapicera, Néstor (Kirchner) tenía la Bic y Cristina tiene la goma, porque se borró en el peor momento”.

“En el FMI mandaron a traducir la carta y para simplificar la sintetizaron en una sola frase: ‘Albert you have it inside’ o sea, ‘Alberto la tenés adentro’”, chicaneó el periodista y prosiguió: “En realidad, si lo pensamos, Cristina termina un año espectacular: dos millones y medio de jubilación, el retroactivo de 120 palos, sobreseída en 3 causas y al fin encontró para qué servía Alberto: para que él se haga cargo del ajuste que viene”.

El nuevo sobreseimiento de Cristina Kirchner

Más tarde, Lanata habló acerca del reciente sobreseimiento de Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en en las causas Hotesur y Los Sauces, que habían sido elevadas a juicio oral hace tres años y cuyo proceso nunca se hizo.

“Fue una decisión de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, mientras que la jueza [Adriana] Palliotti votó en contra. Obligado fue el que dejó libre a [Amado] Boudou y Grünberg es un juez de Justicia Legítima que, como es suplente, deja el cargo el 30 de noviembre, o sea que este fue su último regalo”, aseveró el periodista y añadió: “Para ellos esto sería solo un favor, que en el futuro les van a devolver con otro. Pero para el país es parte de una larga cadena de impunidad”.

Por último, Lanata planteó que “todos sabemos que Cristina Kirchner es culpable, pero está libre”, una situación que hará que desde ahora “la grieta ahora sea más profunda que antes”. Frente a este escenario, aseguró que “solo la Justicia nos va a poder sanar de esto que nos pasa”.