Jorge Macri arremetió contra Juan Grabois por “comedores fantasmas”: “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido”

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, arremetió contra el diputado nacional por Fuerza Patria Juan Grabois por presuntos comedores inexistentes e irregularidades respecto a la asignación de raciones de comida.

“Comedores fantasmas y muertos anotados como beneficiarios”, señaló Macri mediante una publicación que realizó en su cuenta de X. En ese marco, apuntó contra el dirigente que también tiene vinculo con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois”.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que el Movimiento Popular La Dignidad, vinculado al dirigente de la UTEP, es una de las organizaciones investigadas por los comedores irregulares. “Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”, sostuvo Jorge Macri.

Todo esto surgió a partir de una fiscalización del gobierno porteño sobre el sistema de cobertura alimentaria. En ese marco se constataron las siguientes irregularidades:

454 personas fallecidas .

. 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre.

personas con a su nombre. 1517 personas con dos o más automóviles a su nombre.

personas con dos o más a su nombre. 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales.

personas con ingresos registrados superiores a mensuales. ​​18 personas con ingresos registrados superiores a $5 millones mensuales.

mensuales. 23 personas inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J), con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales.

mensuales. 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones .

con haberes superiores a . 5 jubilados con haberes superiores a $5 millones.

La fiscalización se realizó a través del Ministerio de Desarrollo Humano en los más de 500 comedores que integran la red de cobertura alimentaria de la Ciudad y se llevó a cabo mediante el cruce de los listados presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 con los registros oficiales.

Como resultado, desde el gobierno porteño indicaron que ya se suspendieron más de 5000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores señalados como “fantasmas”, porque presuntamente no entregaban comida a los beneficiarios declarados.

“Fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor”, señaló Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

Por otro parte, Mraida también indicó que dos comedores, que habían dejado de recibir sus raciones debido a las irregularidades detectadas con la organización social que los intermediaba, fueron reabiertos sin intermediarios.