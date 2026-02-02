Manuel Adorni admitió que no se le permitió a Lavagna implementar el índice nuevo de inflación: “No era justo”

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien había impulsado un nuevo indicador para medir la inflación. Asimismo, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.

“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, aseguró en diálogo con Luis Majul, por LN+.

Adorni en LN+

Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos".

En ese sentido, sostuvo que la decisión oficial obedece a una “transparencia estadística” con el objetivo de evitar suspicacias por parte de la oposición.

“No queremos que el kirchnerismo utilice como excusa que nosotros estamos falseando los datos de inflación. Nosotros somos respetuosos con los datos. La única manera de mostrarle a la gente si el índice de inflación mejora o empeora es tener datos comparables y los tenés cuando no cambiás la metodología. No era justo en términos de transparencia hacia la gente cambiar hoy la canasta”.

Además, Adorni sostuvo que el nuevo método para medir el IPC se implementará ‘cuando la inflación sea cero’, una meta que, en sintonía con el presidente Javier Milei, proyecta para mediados de año.

En sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró horas antes, que el Indec mantendrá el actual IPC hasta que el proceso de deflación esté consolidado. “No hay fecha del cambio”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.



