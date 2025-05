Jorge Macri dijo que Horacio Rodriguez Larreta busca “dividir” a Pro en las elecciones legislativas: ”No hay que cambiar de camiseta"

Jorge Macri acusó a Horacio Rodríguez Larreta de intentar “dividir” a Pro de cara a las elecciones legislativas porteñas del próximo 18 de mayo. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires sostuvo que su antecesor “no procesó bien la derrota electoral” y que ahora “decide ponerse de la vereda de enfrente para ver si nos puede dividir”.

Entrevista el domingo a la noche en TN, Macri señaló que logró acceder a su cargo por decisión del electorado y no por un acuerdo político con Larreta. “Yo no estoy en este lugar porque él me trajo, estoy porque me votó la gente”, aseguró.

En ese sentido, el alcalde porteño agregó que su pertenencia al espacio fundado por Mauricio Macri nunca estuvo en duda. “Yo nunca me fui de mi espacio. Creo que uno no tiene que cambiar de espacio político como no hay que cambiar de camiseta en el fútbol”, afirmó.

Jorge Macri

Por otro lado, consultado por el vínculo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA), Macri buscó marcar diferencias respecto de la dinámica nacional. “En las elecciones locales no está en juego la discusión de la economía nacional”, aclaró y enfatizó el buen manejo de la administración en términos fiscales.

Al referirse a los vínculos legislativos entre ambas fuerzas, destacó el rol del bloque amarillo. “Los diputados del Pro han defendido las leyes que necesitaba el presidente, con mucha convicción y con más profesionalismo que LLA”, aseguró.

Asimismo, consultado por la situación económica, el jefe de Gobierno indicó que algunos sectores, como el financiero, el energético o el agropecuario, “están mejor”, pero advirtió que “el día a día de la gente está muy ajustado y la inflación se siente”.

Respecto a las marchas impulsadas por jubilados todos los miércoles frente al Congreso, Macri relativizó el peso de las manifestaciones pero reconoció la gravedad de la problemática que las origina. “Creo que la marcha no es muy relevante, pero el problema es real. Cuando vos tenías la tranquilidad de que te cubrían todos los medicamentos y hoy tenés que elegir entre comer y pagar los remedios, ahí tenemos un problema”, indicó.

Sobre el rumbo de la gestión porteña, se distanció de la lógica de ajuste identificada con la “motosierra” que promovió el presidente Javier Milei. “La Ciudad no necesita motosierra, necesita bisturí para seguir revisando gastos que estén mal hechos, una retroexcavadora para seguir haciendo obras en lugares donde se inunda, tablets para los chicos, entre otras cosas”, detalló.

En materia de seguridad, volvió a poner el foco en los trapitos. “El equipo que constituye nuestra lista es parte del equipo que necesitamos para, por ejemplo, aprobar una ley anti-trapitos, que nos permita meterlos presos. Hoy solo podemos hacerles una multa. Quisiéramos que puedan tener hasta 45 a 60 días de cárcel por ese delito”, explicó.

Ante la objeción por la escasa capacidad del sistema penitenciario, Macri fue enfático: “Yo no voy a negociar entregar la calle porque tenga o no un problema con el lugar donde detenerlos. Yo voy a hacer cumplir la ley”.

En el tramo final de la entrevista, el mandatario porteño destacó los avances en el sistema de transporte y señaló que en pocos días comenzará la obra para instalar una línea de transporte completamente eléctrica. El recorrido conectará Plaza San Martín con Parque Lezama y abarcará parte del centro histórico.

También mencionó la licitación en curso para adquirir 250 nuevos vagones para el subte y los concursos internacionales lanzados para la construcción de la línea F, un proyecto que, según indicó, demandará entre cuatro y cinco años en su primera etapa, y entre 2 y 3 años la segunda.

Finalmente, recordó que el gobierno nacional mantiene una deuda con la Ciudad que, según indicó, asciende a unos US$6000 millones. “Esa deuda se generó con el kirchnerismo pero hoy está en cabeza del gobierno nacional. El flujo empezó a pagarse en junio del año pasado, pero la deuda acumulada no se paga. Con esos fondos podríamos hacer tres líneas y media de subte”, afirmó.