El electo jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, oficializó este viernes desde las redes sociales la incorporación del político y empresario gastronómico, Roberto García Moritán, a su equipo. Así, indicó que el legislador porteño de Republicanos Unidos estará al frente del Ministerio de Desarrollo Económico. “La Ciudad que viene tiene que tener al sector privado como protagonista”, escribió el legislador para agradecerle a Macri.

“Anoche en una cena, conté que Roberto García Moritán se suma a nuestro equipo de Gobierno como Ministro de Desarrollo Económico”, comenzó su mensaje Jorge Macri.

Muchas gracias por la confianza, @jorgemacri! La Ciudad que viene tiene que tener al sector privado como protagonista. Llena de emprendedores, empresas fuertes, PYMEs innovadoras y con el trabajo como motor del desarrollo económico. Construyamos juntos la Ciudad que merecemos… https://t.co/YylnKPwYrs — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) November 24, 2023

“Roberto tiene una reconocida trayectoria como emprendedor, especialmente en el sector gastronómico. No solo es una persona valiente y con grandes ideas sino que también tiene un gran empuje, un valor que necesitamos para llevar adelante los desafíos que se vienen para nuestra Ciudad”, argumentó.

“Me honra su incorporación porque estoy convencido que las cualidades que él embandera serán muy útiles para potenciar a aquellos que eligen nuestra Ciudad para emprender, crecer, trabajar y prosperar”, cerró Macri.

En la misma línea, Moritán escribió en sus redes sociales agradeciéndole al jefe de gobierno electo: “Muchas gracias por la confianza! La Ciudad que viene tiene que tener al sector privado como protagonista. Llena de emprendedores, empresas fuertes, PYMEs innovadoras y con el trabajo como motor del desarrollo económico. Construyamos juntos la Ciudad que merecemos”.

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Económico estaba comandado por el radical José Luis Giusti, hombre cercano al senador nacional Martín Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti.

Fuentes cercanas a Moritán ya habían confirmado a LA NACION el martes pasado que hubo un ofrecimiento. No obstante, aclararon que aún no se habían hablado los detalles y dejaron entrever el malestar que provoca la propuesta dentro del radicalismo. “Es un hecho, no va a seguir el control ni de Yacobitti ni de Lousteau”, aclararon desde el Pro sobre el futuro del ministerio de Desarrollo Económico.

Los confirmados del gabinete porteño

Jorge Macri continúa definiendo un gabinete del Pro puro, dejando fuera a dirigentes radicales, a pesar de que asumirá sin mayoría en la Legislatura. El Jefe de Gabinete será Néstor Grindetti. Además, el ejecutivo envió el miércoles a la Legislatura porteña un proyecto para modificar la estructura del Gabinete de ministros: Pasarán de nueve a diez ministerios a partir de la creación de una nueva cartera de Infraestructura, la división de la actual área de Justicia y Seguridad, y la disolución del ministerio de Gobierno, que se convertirá en secretaría.

Gabriel Sánchez Zinny será el vicejefe de Gabinete. El Ministerio de Justicia porteño está al mando de Gabino Tapia, hombre de confianza de Jorge Macri en la intendencia de Vicente López.

Al frente del ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana estará Ignacio Baistrocchi, actual jefe de Gabinete de la municipalidad de Vicente López. En la misma línea, Waldo Wolff, actual secretario de Asuntos Públicos, pasará a ser Ministro de Seguridad.

