Jorge Macri se diferenció de Patricia Bullrich por la situación de Pablo Grillo: “No importa la afiliación, lo estamos cuidando”

A días del operativo policial del miércoles en la marcha de jubilados que derivó en incidentes y decenas de detenidos, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió por primera vez a la situación que atraviesa Pablo Grillo, el fotógrafo que fue herido de gravedad por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras sacaba una foto en medio de la manifestación. “No importa la afiliación” , se diferenció así de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que encabezó el despliegue de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso.

“Lo estamos cuidando en el Hospital Ramos Mejía, lo trasladamos de inmediato. Quiero hacer un punto y aparte un segundo. No importa la afiliación de alguien. Cualquier hecho como este es lamentable y doloroso. Es lo que tenemos que evitar cuando hay estos desmanes: que haya heridos graves. Lo estamos cuidando con los mejores profesionales. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, está encima. Será la Justicia la que tiene que analizar bien qué es lo que pasó”, consideró el líder porteño este sábado.

El fotógrafo Pablo Grillo es herido de gravedad durante la marcha de los jubilados el 12 de marzo de 2025. Grillo de 35 años, se encuentra en estado grave tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo, según confirmó su padre, Fabián Grillo Juan Foglia/NA

En diálogo con Radio con Vos, Macri evitó analizar si él hubiese ordenado abrir una investigación dentro de su Policía para determinar lo sucedido, a diferencia de Bullrich, quien afirmó que el proyectil se disparó “de manera correcta”. Igualmente, el jefe de Gobierno indicó: “Seguramente la pida la Justicia. Tendrá que definir quién hace el peritaje porque no pueden hacerlo las Fuerzas Federales”. El miércoles por la tarde, el fotógrafo de 35 años fue herido de gravedad al recibir un impacto en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno y quedó internado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. La lesión que sufrió Grillo requirió de intervención quirúrgica dado que, según puso saber LA NACION, el hombre sufrió una fractura en el cráneo y la pérdida de masa encefálica, tras ser impactado, y está condición delicada con pronóstico reservado.

Por otro lado, al ser consultado por un policía de la Ciudad de un camión hidrante que habría gritado “vengan zurdos” a través del parlante, Macri reveló que se investigará el hecho. “Todo el procedimiento lo revisamos, por eso es importante tener nuestras imágenes para ver cómo se realiza cada procedimiento. Vamos a ver qué pruebas hay y evidentemente si un policía provoca y no cumple, va a tener su sanción como hacemos siempre. Somos muy rigurosos hacia fuera como hacia adentro, es la única manera de trabajar bien. Uno tiene que tener la misma vara”, consideró, y sin embargo luego lanzó: “Igualmente...hay que estar en esos lugares”.

Pruebas contra los detenidos

El operativo por parte de las fuerzas porteñas terminó en 94 detenidos (se le suman 10 de la Federal; en total 114), que fueron todos liberados a la mañana siguiente por la jueza Karina Andrade. Si bien se diferenció de la magistrada, Macri aseguró tener pruebas contra ellos para que sean investigados.

“Ya hemos sumado pruebas, porque cada vez que se detiene a alguien se construye una investigación. Hay muchas imágenes de cámaras. Toda la información nos sirve para pruebas o para analizar cómo trabajar. Hay muchas imágenes para procesar y muchas nos van a servir para procesar a los acusados”, sostuvo el jefe porteño.

Al ser consultado sobre el accionar de la Policía de la Ciudad para con las detenciones, Macri dijo: “Todas las detenciones están sustentadas. Muchas de las personas liberadas van a ser detenidas, procesadas y, si Dios quiere, detenidas en cárceles”. Y agregó: “No hay jubilados detenidos. La mayoría tiene antecedentes penales; eso tampoco lo ponderó la jueza. Si no estamos dispuestos a ejercer la ley y el orden para cuidar a la gente buena, es muy complicado. Cuando la gente buena ve ese caos, se va, no la ves peleándose. Si la Policía no estaba, te prenden fuego todo el centro porteño. Toda la gente que detuvimos tenemos pruebas para detenerlos, no es gente que estaba caminando por ahí. Nosotros vamos a seguir con las causas aportando pruebas, vamos a intentar procesar a todos, y después la Justicia decide ponderar esas pruebas”.

Agentes de la gendarmería se enfrentan a manifestantes durante una protesta de jubilados, apoyados por hinchas de fútbol, ​​contra el gobierno del presidente Javier Milei en Buenos Aires el 12 de marzo de 2025. EMILIANO LASALVIA - AFP

“Hubo grupos que fueron con la clara intención de generar disturbios y violencia usando una justa causa de reclamo para sembrar caos y desorden. Eso se nota porque la gente llevó piedras y rompieron cosas. Prendieron fuego contenedores; estaban bastante organizados. Y después el caos de un montón de gente que se puso violenta. Hay gente que fue con el objetivo claro de generar desorden detrás de una causa justa”, expresó, en línea con lo que dijo Bullrich respecto a su operativo de las Fuerzas Federales respecto a la intencionalidad del enfrentamiento.

También explicó la situación del patrullero que quemaron sobre Avenida de Mayo. “Estaba cubriendo un llamado por violencia de género. Es un patrullero que por fuera del operativo estaba dirigiéndose al lugar, se detiene porque estaba complicada la zona, y cuando se detiene lo empiezan a agredir. Supongamos que quien manejaba el patrullero estaba cometiendo un error, eso no es un delito, sí es un delito quemarlo. Es importante separar. Prender fuego un patrullero es un delito y habrá un accionar para ver si se cometió un error [de la Policía]”, cerró.

Un manifestante quema un coche de policía durante una protesta de hinchas y jubilados, en el Congreso Rodrigo Abd - AP

LA NACION